PRELAZIONE ABBONATI

Nuovo termine fine prelazione: SABATO 5 luglio ore 20:15

Prorogata di una settimana la prelazione riservata agli abbonati, i cui posti saranno ancora bloccati in attesa della scadenza del termine ultimo ai fini del rinnovo (sabato 5 luglio ore 20:15), sia online sul portale Vivaticket che presso il New Basket Store; il cambio di posto si può esercitare esclusivamente presso il New Basket Store.

Attenzione: terminata questa fase di proroga, i posti non confermati verranno sbloccati e decadrà qualsiasi forma di prezzo ridotto riservato agli abbonati.

Per attivare la prelazione online:

Collegarsi al sito www.newbasketbrindisi.vivaticket.it

Cliccare sull’evento ‘Abbonamento Valtur Brindisi 2025/2026′;

Cliccare sulla sezione ‘prelazione’;

Inserire il codice ‘Rinn.Abbonamento’ (a 18 cifre) presente sul retro della tessera 24/25;

Confermare l’acquisto online.

RATEIZZAZIONE IMPORTO

Si è reso necessario prorogare la prelazione abbonati in quanto la rateizzazione dell’abbonamento sarà disponibile solo a partire da mercoledi 2 luglio. Tale modalità sarà attiva sia negli ultimi giorni di prelazione che nella fase di vendita libera.

Si ricorda che quest’anno i sottoscrittori di abbonamento durante la fase di prelazione accederanno alla tariffa “Ridotto Abbonato”; terminata la fase di prelazione tutti i posti saranno sbloccati e messi in vendita a prezzo “Intero”

ASSISTENZA E NEW BASKET STORE

Per ogni dubbio e necessità rivolgersi all’indirizzo mail: store@newbasketbrindisi.it o contattare il numero telefonico 392-9554379. NBB Store aperto dal lunedì pomeriggio al sabato dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle 16:45 alle 20:15.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi