Servizio Civile Universale: apertura candidature presso Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione di Brindisi. È fissata alle ore 14,00 dell’8 aprile 2026 la scadenza per la presentazione delle domande relative al nuovo Bando del Servizio Civile Universale, pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in Italia e all’estero.

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione di Brindisi recluta su tutta la provincia di Brindisi, 15 operatori volontari del Servizio Civile Universale articolati in 2 Programmi d’intervento.

1. Programma intervento LOW VISION

Progetti:

– MEDIA 6 posti di cui 1 GMO

– BLIND EDU-CARE 1 posto

– EYE HEALTH 1 posto

2. Programma intervento VEDERE OLTRE

progetti:

– GUARDARE AVANTI 5 posti di cui 1 GMO

– EDU SIGHT 1 posto

– PROTEGGI LA VISTA 1 posto

Tutti i progetti hanno durata di 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore e un assegno mensile pari a 519,47 euro.

Alcuni progetti prevedono una riserva di posti destinata a Giovani con Minori Opportunità (GMO), in particolare giovani con bassa scolarizzazione.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma Dol (Domanda On Line), accedendo con Spid o Carta d’Identità elettronica, scegliendo un solo progetto e una sola sede.

Al termine del servizio è previsto il rilascio di un’attestazione e certificazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte.

Inoltre, tutti i progetti prevedono per gli operatori volontari la partecipazione a un percorso di tutoraggio, finalizzato all’accompagnamento nel mondo del lavoro. Attraverso il supporto di un tutor dedicato, i giovani ricevono informazioni sui canali di accesso al mercato del lavoro e indicazioni operative per la corretta redazione del curriculum vitae, con particolare attenzione alla valorizzazione di competenze, esperienze e titoli acquisiti.

Il tutoraggio rappresenta un ponte tra l’esperienza di Servizio Civile e i successivi percorsi formativi e professionali, con l’obiettivo di rafforzare nei giovani la capacità di progettare consapevolmente il proprio futuro e di favorirne un più efficace inserimento nel mercato del lavoro. Al termine del servizio è previsto il rilascio dell’attestato e, per chi conclude senza demerito, la riserva del 15 % dei posti nei concorsi pubblici per personale non dirigenziale.

Il Servizio Civile Universale, rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni, oggi rappresenta un’esperienza di cittadinanza attiva, formazione e crescita personale. Diventare volontario, può essere una preziosa opportunità per il tuo futuro.

Per informazioni e supporto alla candidatura è possibile consultare il sito www.uicibrindisi.it o contattare i seguenti recapiti:

Telefono: 0831. 526105

whatsApp 329. 6826213

E – mail: uicbr@uici.it

U.I.C.I. ETS – APS di Brindisi