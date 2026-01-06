Anche quest’anno la Befana della Croce Rossa Italiana ha rinnovato una tradizione molto sentita dalla comunità brindisina, portando un momento di gioia e leggerezza ai pazienti delle strutture sanitarie del territorio. Nella giornata dell’Epifania, la Befana, con i suoi assistenti, hanno consegnato le tradizionali calze ai pazienti dell’Ospedale “A. Perrino”, dell’AIPD, della CRAP Helios e del centro MEDEA, regalando un sorriso a chi ha trascorso le festività lontano dai propri affetti.

Un’iniziativa resa possibile grazie alla grande solidarietà della popolazione di Brindisi. Nel corso di due giornate di raccolta, svoltesi presso il supermercato Conad di via Lucio Strabone e l’Eurospin di via Caduti di via Fani, i volontari hanno raccolto numerosi dolciumi e caramelle, sufficienti a confezionare 190 calze destinate ai pazienti e agli ospiti delle strutture coinvolte.

“Questa iniziativa nasce dal cuore della nostra comunità”– ha dichiarato la Consigliera e Rappresentante dei Giovani della Croce Rossa Italiana di Brindisi, Miriam Giorgino –. “Ringraziamo i supermercati che hanno dimostrato, come sempre, grande attenzione e sensibilità verso questa attività, permettendoci di essere presenti anche quest’anno accanto a chi vive un momento di fragilità”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai cittadini brindisini, che continuano a rispondere con generosità nonostante le difficoltà del periodo. “Sappiamo che il momento economico non è semplice per nessuno – ha aggiunto Giorgino – ma la popolazione di Brindisi non fa mai mancare il proprio supporto. Anche un piccolo gesto può fare la differenza e aiutare le persone più fragili a vivere le festività con maggiore spensieratezza”.

Fondamentale, come sempre, il contributo dei volontari della Croce Rossa Italiana, che con impegno e dedizione hanno curato ogni fase dell’iniziativa, dalla raccolta alla consegna delle calze nei reparti. «Il loro entusiasmo e la loro presenza costante sul territorio rappresentano il vero motore di queste attività solidali», ha concluso la Consigliera e Rappresentante dei Giovani.