Terza giornata di campionato di Serie A2 e prima vera trasferta per la Valtur Brindisi, impegnata domenica 5 ottobre sul campo della Libertas Livorno, da quest’anno di casa sul parquet del PalaModigliani.

Dopo le prime due vittoriose giornate di regular season, nel derby di Puglia disputato a Bari contro Ruvo di Puglia e nell’esordio casalingo con la Juvi Cremona, la squadra biancoazzurra proverà a continuare la striscia vincente iniziale.

Il PalaModigliani di Livorno inaugurerà la stagione dei padroni di casa, costretti a giocare in campo neutro alla prima giornata di campionato a causa della squalifica del campo maturata la scorsa stagione nel corso dei playout.

Le parole dell’atleta biancoazzurro capitan Todor Radonjic: “Ci attende un impegno difficile in trasferta, su un campo caldo come quello di Livorno e contro un’ottima squadra come visto anche nella loro vittoria infrasettimanale. Dobbiamo concentrarci ad affrontare una partita alla volta, ci aspetta un ciclo difficile di tre match esterni nelle prossime quattro giornate, ma sappiamo di poterci giocare le nostre squadre contro chiunque. Dovremo essere bravi ad eseguire bene in attacco e in difesa e nell’approccio alla gara, avvenuto in modo positivo nelle prime due giornate di campionato”.

Palla a due in programma domenica 5 ottobre alle ore 18:00 al PalaModigliani di Livorno.

Assenti Andrea Mabor Dut Biar e Blake Francis.

Nella passata stagione gli incontri stagionali furono entrambi vinti dai biancoazzurri: il 5 gennaio 2025 Brindisi-Livorno 80-75 e il 19 febbraio 2025 Livorno-Brindisi 69-77.

La partita sarà trasmessa domenica 5 ottobre in diretta alle ore 18:00 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app mobile iOS e Android.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner.

Il locale Flabi Mediterranean coffee & food, punto di riferimento per tutti gli appassionati della pallacanestro brindisina, è la Club House della società biancoazzurra unico locale pubblico autorizzato a trasmettere le partite della Valtur Brindisi per tutta la stagione sportiva 2025/26. Per info e prenotazioni chiamare il numero 375-5366001.

