

VALTUR BRINDISI-UEB GESTECO CIVIDALE: 79-70 (28-19, 45-39, 60-56, 79-70)

VALTUR BRINDISI: Copeland 30 (3/4, 8/12, 2 r.), Cinciarini 5 (0/1, 1/2, 9 r.), Francis 12 (3/6, 2/5), Miani 3 (0/4, 1/2, 2 r.), Mouaha 8 (1/2, 2/4, 2 r.), Vildera 11 (6/10, 6 r.), Fantoma (0/1 da tre, 1 r.), Esposito (0/2, 0/1, 1 r.), Radonjic 13 (2/4, 3/4, 9 r.), Maspero ne, Wojciechowski (0/1, 2 r.). Coach: Bucchi.

UEB GESTECO CIVIDALE: Amici 3 (1/3, da tre, 1 r.), Rojak, Redivo 9 (1/4, 2/4, 2 r.), Cesana 7 (2/3, 1/3, 1 r.), Berti 9 (4/5, 4 r.), Rota 5 (1/1, 1/6, 5 r.), Ferrari A. 3 (0/2, 1/1, 2 r.), Marangon 9 (3/3, 1/3, 3 r.), Ferrari F. 17 (3/7, 3/7, 38r.), Mastellari 8 (1/4, 2/4, 1 r.), Brizzi ne. Coach: Pillastrini.

ARBITRI: Vita – Cappello – Tognazzo.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 3/4, Cividale 11/12. Perc. tiro: Brindisi 30/59 (16/29 da tre, ro 9, rd 26), Cividale 27/62 (13/25 da tre, ro 11, rd 20).

Ritorna alla vittoria la Valtur Brindisi al termine di una partita ben disputata, ad alto ritmo e percentuali al tiro nei confronti di una volitiva Cividale, mai doma per tutti i quaranta minuti di gioco. La squadra biancoazzurra viene trascinata dall’MVP di serata, Zach Copeland autore di 30 punti con una prova balistica da 8/12 al tiro da tre punti. Tutta la Valtur sciorina una prestazione da 55% al tiro dalla distanza frutto del 16/29 a incanalare la partita nel verso giusto.

Coach Bucchi ritorna al solito quintetto in campo dall’inizio: Cinciarini-Copeland-Radonjic-Esposito-Vildera. In apertura d’incontro è Ferrari con cinque punti di fila a inaugurare il match a cui risponde immediatamente Copeland già in doppia cifra personale nei primi cinque minuti. Gli ospiti hanno il chiaro intento di alzare il ritmo e attaccare la difesa brindisina nei primi secondi di gioco ma Brindisi risponde colpo su colpo guidata dagli assist di Cinciarini (a quota cinque nei primi sette minuti sul 21-14). Al suo ingresso in campo ed esordio stagionale al PalaPentassuglia, Blake Francis si presenta con la tripla a fil di sirena di fine primo quarto per il 28-19. Diventano sette i punti consecutivi del giocatore americano, utilizzato nella doppia veste di play e guardia al fianco di Cinciarini o Copeland. I friuliani sfruttano i centimetri di Berti, chiamato agli straordinari vista l’assenza di Freeman e rientrano prepotentemente a contatto a soli due punti di distanza al 18’ sul 36-35. Brindisi soffre sotto i tabelloni i tre falli personali di Esposito e i due di Vildera, chiamando in causa Wojciechowski. Le triple in sequenza di Cinciarini, Radonjic e Copeland ricacciano indietro gli avversari sul finire del secondo quarto per il punteggio di 45-39. Coach Bucchi si ripresenta in campo con Mouaha e Radonjic negli spot di ala ed è Aristide a ripagare la fiducia con una tripla dall’angolo. Ferrari mostra tutte le sue qualità sui due lati del campo consentendo ai suoi di reggere le folate dei padroni di casa merito anche della tripla di Redivo a fil di sirena del terzo quarto per il parziale di 60-56. L’ex Lucio Redivo si accende all’improvviso con tre triple una dietro l’altra che valgono il -1 Cividale (65-64 al 34’). La sfida è spettacolare con le giocate del duo USA Copeland-Francis per il nuovo allungo Valtur sul 76-67 a quattro minuti dalla fine. Cividale si gioca il tutto per tutto anche nel finale di gara ma non basta forzando alcuni tentativi da oltre l’arco. A vincere è la Valtur Brindisi tra gli applausi del PalaPentassuglia.

Prossimo turno, sabato sera 8 novembre alle ore 20:30 sul campo della Fortitudo Bologna.



