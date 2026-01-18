Ritrova la vittoria la Valtur Brindisi dopo la dolorosa sconfitta di Cremona nell’ultimo turno di campionato, sconfiggendo tra le mura amiche l’Urania Milano in un match condotto e gestito nell’arco dei quaranta minuti. Successo importante in vista del primo turno infrasettimanale del girone di ritorno, previsto mercoledì nella trasferta di Cividale e domenica 25 gennaio nella partita casalinga in programma contro Avellino. Cinque uomini in doppia cifra, tra cui spiccano i 20 punti di Vildera (9/11 da due) e la solida prestazione di Cinciarini da 15 punti, 6 assist e 4 recuperi.

Con il recupero di capitan Tosho, ritorna il solito quintetto iniziale formato da Cinciarini-Copeland-Radonjic-Esposito-Vildera. Il post basso di Gentile contro Radonjic e le iniziative personali dei due talentuosi americani in campo Copeland-Taylor sono i primi temi tattici che le due squadre presentano nei primi cinque minuti, appannaggio di una Valtur che trova spesso il canestro per il parziale iniziale di 16-8. Dopo il primo timeout chiamato da coach Cardani, l’Urania affida a Taylor la guida del proprio attacco, in doppia cifra personale in un primo quarto da 12 punti a referto (24-17 al 10’). Le sportellate di Vildera sotto canestro creano il primo vantaggio in doppia cifra per Brindisi al 14’ sul 30-17. Gentile catalizza la seconda parte del secondo quarto con le sue ripetute iniziative al ferro di difficile lettura per i lunghi brindisini, che d’altro canto ben si comportano sull’altro lato del campo capitalizzando i palloni nel pitturato per il punteggio di 42-31 a fine primo tempo. Al rientro in campo Milano prova a controbattere la stazza spalle a canestro utilizzando la coppia Morse-Lupusor sotto le plance, ma sono i cinque punti in fila di Miani a permettere alla Valtur di rimanere al comando delle operazioni (52-40 al 25’). Coach Bucchi attinge a piene mani dalla panchina e pesca il buon contributo di Fantoma, protagonista di una stoppata in difesa e del contropiede concluso a campo aperto (58-42 al 28’). Le due triple consecutive di Taylor e Amato animano l’Urania per un contro break di 2-10 sul finale del terzo quarto: 60-52. Una tripla importante di Cinciarini innesca la reazione Valtur nel primo vero momento di difficoltà nel match, break di 7-0 ad apertura ultimo quarto con due canestri del rientrante Vildera. Segnale di forza e di squadra per i padroni di casa che gestiscono al meglio rotazioni, minutaggi e un finale di partita in cui ritrovano la vittoria dopo la sconfitta di Cremona.

Si tornerà in campo martedì 21 gennaio per il turno infrasettimanale in trasferta sul campo di Cividale, ore 20:30.

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI-WEGREENIT URANIA MILANO: 86-66 (24-17, 42-31, 60-52, 86-66)

VALTUR BRINDISI: Copeland 15 (0/2, 3/11, 3 r.), Cinciarini 15 (3/5, 2/3, 3 r.), Francis 10 (3/4, 1/7, 1 r.), Mouaha 2 (0/2, 1 r.), Vildera 20 (9/11, 5 r.), Miani 7 (1/1, 1/3, 4 r.), Esposito 10 (4/5, 1 r.), Radonjic 7 (1/1, 1/4, 8 r.), Maspero ne, Fantoma 2 (1/1). Coach: Bucchi.

WEGREENIT URANIA MILANO: Gentile 20 (10/16, 6 r.), Morse 7 (1/3, 1/2, 3 r.), Sabatini 2 (1/1, 0/2, 1 r.), Amato 3 (0/1, 1/5, 1 r.), Morgillo (2 r.), Lupusor (0/1 da tre, 1 r.), D’almeida 2 (1/1, 2 r.), Taylor 23 (6/13, 3/7, 6 r.), Cavallero 8 (3/6, 6 r.), Rashed. Coach: Cardani.

ARBITRI: Costa – Pecorella – Cattani.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 18/22, Milano 8/12. Perc. tiro: Brindisi 30/58 (8/28 da tre, ro 5, rd 27), Milano 27/63 (4/16 da tre, ro 9, rd 25).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi