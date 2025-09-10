La Valtur Brindisi si appresta ad affrontare la settimana più attesa e importante del precampionato, i giorni in cui il popolo biancoazzurro potrà abbracciare la propria squadra in città, a Brindisi, in occasione della presentazione ufficiale e del consueto appuntamento con il Memorial Pentassuglia.

VENERDÌ 12 SETTEMBRE – PRESENTAZIONE SQUADRA

Venerdì 12 settembre, a partire dalle ore 20:00, la Scalinata Virgiliana tornerà ad accogliere i supporters brindisini e appassionati della palla a spicchi. Uno scenario suggestivo ed evocativo sul lungomare della nostra città per manifestare il calore e la passione per i colori biancoazzurri. A condurre la serata il giornalista di Brindisi Mino Taveri, storica voce della pallacanestro brindisina.

SABATO 13 SETTEMBRE – ‘XIV MEMORIAL PENTASSUGLIA’

La quattordicesima edizione del Memorial dedicato all’indimenticabile Elio Pentassuglia, vedrà opposte la Valtur Brindisi e l’Avellino Basket sabato sera alle ore 20:30.

I biglietti per assistere al Memorial, al costo di €10, sono in vendita al New Basket Store di Corso Garibaldi 29, aperto tutti i giorni dalle 09.30-13.00 e dalle 16.45 fino alle ore 20:15. I tickets non sono numerati e per i possessori di tagliando vi sarà indistintamente la possibilità di accedere alle aree di Parterre e Tribuna; la società si riserva la possibilità di bloccare alcune file di parterre per esigenze organizzative.

Tutto pronto per un weekend a forti tinte biancoazzurre: tutti invitati per assistere a serate di festa e di grandi emozioni.

