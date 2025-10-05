LIBERTAS LIVORNO 1947-VALTUR BRINDISI: 67-62 (15-13, 22-24, 48-55, 67-62)

LIBERTAS LIVORNO 1947: Woodson 15 (2/7, 3/9, 4 r.), Tiby 20 (6/9, 2/6, 8 r.), Tozzi 2 (0/1, 0/1, 1 r.), Valentini 11 (2/6 da 3, 4 r.), Filloy 4 (1/2, 0/4, 5 r.), Fantoma 5 (1/2, 1/1, 2 r.), Possamai (3 r.), Fantoni 3 (0/1, 6 r.), Piccoli 7 (0/3, 2/3, 8 r.), Filoni 5 (1/1, 1/2, 2 r.), Pacitto ne. Coach: Diana.

VALTUR BRINDISI: Copeland 18 (2/7, 4/11, 4 r.), Cinciarini 4 (2/6, 0/1,3 r.), Miani 2 (1/6, 0/2, 5 r.), Mouaha 3 (0/1, 1/1, 4 r.), Vildera 9 (4/8, 8 r.), Fantoma (0/1 da tre, 1 r.), Esposito 19 (7/10, 0/1, 8 r.), Radonjic 5 (1/2, 1/1, 2 r.), Maspero 2 (1/2, 0/3, 3 r.), Wojciechowski (1 r.). Coach: Bucchi.



ARBITRI: Grappasonno – Martellosio – Puccini.

NOTE – Tiri liberi: Livorno 17/23, Brindisi 12/14. Perc. tiro: Livorno 20/55 (10/31 da tre, ro 9, rd 32), Brindisi 24/63 (6/21 da tre, ro 10, rd 29).

Prima sconfitta stagionale per la Valtur Brindisi che si spegne nell’ultimo quarto al PalaModigliani dopo aver toccato anche la doppia cifra di vantaggio a fine terzo quarto. Le basse percentuali condannano la squadra di coach Bucchi che subisce un parziale di 19-7 nell’ultimo parziale di gioco a ribaltare l’inerzia del match dopo una ripresa in cui il duo Copeland-Esposito aveva permesso alla Valtur di toccare il +10.

Starting five confermato per coach Piero Bucchi: Cinciarini-Copeland-Radonjic-Esposito-Vildera in campo. Ritmi alti sin dalla palla a due con le due squadre pronte a correre e alzare il numero dei possessi e a farne le spese è Radonjic, gravato di due falli personali nei primi due minuti di gioco. Le due triple di Woodson per Livorno fanno da contraltare al gioco sotto canestro del duo brindisino Esposito-Vildera (12-11 al 7’) e il primo quarto si chiude in equilibrio sul basso punteggio di 15-13. Gli attacchi faticano enormemente a realizzare canestri e i primi cinque minuti del secondo quarto registrano un parziale complessivo di 2-5, con la firma di Mouaha per la prima tripla in casa Valtur. Il primo tempo piuttosto scarno per efficacia offensiva termina sul 22-24 (6/15 da due, 3/17 da tre Livorno e 9/23 da due, 1/9 da tre Brindisi). Le triple degli stranieri Woodson-Tiby scuotono i padroni di casa al rientro in campo mentre coach Bucchi deve fare i conti con il terzo fallo personale di Vildera al 22’. A prendersi la squadra sulle spalle è un super Copeland che, nel momento più difficile dei suoi, cresce possesso dopo possesso realizzando 16 punti personali frutto di quattro triple nel terzo quarto per il vantaggio Valtur in doppia cifra (43-53 al 28’). La tripla di Valentini ricuce lo strappo a -7 per la Libertas sul 48-55 a fine terzo periodo (26-31 il parziale). L’energia di Valentini e Fantoni permette alla Libertas di ridurre il gap ad un possesso pieno dopo i primi due minuti dell’ultimo quarto (52-55). La squadra di casa profonde il massimo sforzo e agguanta la parità a due minuti dalla fine approfittando della gran fatica di Brindisi a fare canestro con soli 4 punti a segno in otto minuti di gioco (59-59 al 38’). La tripla dall’angolo di Piccoli spariglia le carte a 100 secondi dal termine e Livorno sfrutta l’inerzia ritrovata per concludere la rimonta e la vittoria tra le mura amiche. Brindisi si lecca le ferite per l’ultimo quarto in cui non è riuscita a rianimarsi.

Prossima partita in programma nel turno infrasettimanale di mercoledì 8 ottobre al PalaPentassuglia per il big match contro Scafati alle ore 20:30. Biglietti disponibili a partire da €12 al New Basket Store, online su Vivaticket e nei punti vendita abilitati sul territorio.



IL TABELLINO



Ufficio Stampa Valtur Brindisi