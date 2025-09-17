Venerdì 19 settembre, alle ore 10.30, avrà luogo, nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, la cerimonia commemorativa della “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale”, così come istituita, con legge 13 gennaio 2025 n. 6, per la giornata del 20 settembre di ciascun anno.

L’evento, organizzato dalla Prefettura in collaborazione con l’Ufficio Scolastico provinciale e il Comune di Brindisi, vuole ricordare una triste pagina di Storia.

Il Liceo Artistico e Musicale “Simone-Durano” è stato invitato a presenziare con un contributo musicale degli studenti del Liceo Durano, guidati dai docenti Antonio Bagnato e Enrico Donateo. Saranno eseguiti per l’occasione gli Inni nazionali e Imagine di J. Lennon.

Il Liceo Artistico e il Liceo Classico parteciperanno, invece, con una delegazione di studenti, accompagnati dalle Prof.sse Sabrina Gorgoni e Chiara Romano.

L’evento rappresenta un momento di riflessione collettiva sulla memoria storica e sull’importanza di trasmettere alle nuove generazioni i valori di libertà, democrazia e rispetto della dignità umana. Ricordare il passato è un dovere civico e un atto di responsabilità verso il futuro.

La Giornata ha lo scopo di conservare ed onorare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto nonché di quelli che persero la vita a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943.

Il Presidente della Repubblica ha conferito 22 “medaglie d’onore” alla memoria di militari cittadini dei Comuni della provincia di Brindisi, che affrontarono la dura esperienza della deportazione e dell’internamento nei lager nazisti e che furono destinati a svolgere lavoro coatto per l’economia di guerra.

Nel corso della cerimonia, il Prefetto e i rappresentanti istituzionali della provincia, alla presenza dei Sindaci dei rispettivi Comuni, consegneranno ai familiari dei medagliati i riconoscimenti conferiti.