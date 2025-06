“Se ci fosse un po’ più di silenzio, se tutti facessimo un po’ di silenzio, forse qualcosa potremmo capire…” era una battuta dell’ultimo memorabile film di Federico Fellini, “La voce della luna”.

In un mondo sempre più in bilico a causa di decine di atroci guerre, il Forum della Società Civile, istituzione del Comune di Ostuni che raggruppa circa cento associazioni, presieduto dalla prof. Teresa Lococciolo, ha indetto una manifestazione silenziosa per venerdì 20 giugno, alle 19, nella Villa Comunale di Ostuni, dal titolo “Silenzio per Gaza e contro tutte le guerre”.

L’iniziativa, che ha come referente la prof. Isa Zizza, prende spunto dalla frase del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che il 1 giugno, a proposito di Gaza, ha dichiarato: “E’ disumano che venga ridotta alla fame un’intera popolazione, dai bambini agli anziani”. Non vi saranno interventi, né saluti istituzionali: parlerà solo il silenzio, né vi saranno bandiere, se non quella della pace, ma ci saranno delle lenzuola che saranno sia mezzo espressivo che richiamo ai sudari delle decine di migliaia di vittime di Gaza e di dovunque ancora si uccidono esseri umani. All’arrivo dei partecipanti nella Villa Comunale, ci saranno “azioni simboliche” teatrali, anche queste silenziose, a cura di Robert McNeer e Pia Watcher de “La Luna nel Pozzo”, poi il corteo silenzioso si muoverà verso Piazza della Libertà, e da Largo Lanza scenderà su Viale Oronzo Quaranta; arrivati sulla scalinata della Chiesa della Stella, ci sarà, alle 20.15, un momento interreligioso di preghiera per la pace, con esponenti della religione ebraica, musulmana, buddista e cattolica.

Tutti i cittadini sono invitati.