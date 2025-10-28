October 29, 2025
Ott 28, 2025    Posted by    news 0

Anche quest’anno, l’Avis Comunale di Brindisi organizza l’evento “Halloween con Avis”, che si terrà VENERDÌ 31 OTTOBRE, dalle ore 17:00 alle ore 21:00 (ultimo emocromo), presso PIAZZA DELLA VITTORIA. Una serata all’insegna della solidarietà con una raccolta straordinaria di sangue, condita da divertimento, giochi e trucchi mostruosi per bambini!

 

LE CONDIZIONI NECESSARIE PER DONARE
Per donare occorre essere in buona salute: pesare più di 50 chili, non aver assunto farmaci (antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15), non aver fatto piercing e tatuaggi né aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi. E’ necessario avere uno stile di vita corretto.

 

QUANDO E’ POSSIBILE DONARE
Venerdì 31 ottobre, dalle 17 alle 21
ATTENZIONE: prima di donare si raccomanda un pranzo leggero (un primo, ad es. pasta al sugo di pomodoro; un secondo, ad es. carne o pesce arrosto; un frutto, acqua e caffè), escludendo alimenti contenenti latte e suoi derivati, fritture e alcolici.

 

I NOSTRI APPELLI
Aiutiamo chi ha bisogn!
Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo.
Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare.

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PER DONARE
AVIS Comunale di Brindisi
Telefono: 3755282712 – 0831523232
Mail: brindisi.comunale@avis.it
Messaggio privato alla pagina Facebook: Avis Comunale di Brindisi ODV
Direct su Instagram: aviscomunalebrindisi

 

Ufficio stampa Avis Comunale di Brindisi OdV

Related Posts

Brindisi insegue per tutta la gara ma Verona resta sempre al comando e conquista una meritata vittoria

Serie A2, 8^ giornata: il programma. Brindisi ko a Verona

Il Liceo Classico “Benedetto Marzolla” celebra i 120 anni dall’intitolazione al geografo brindisino

Comune di Ostuni: presentato il Piano Strategico del Turismo 2025

Lavori in Via Cappuccini e Via Provinciale San Vito: ordinanze del settore traffico

Roberto Quarta: “Assessore assente, serve chiarezza e chi è candidato lasci temporaneamente l’incarico”

No Comments

Leave a Comment