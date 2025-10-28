Anche quest’anno, l’Avis Comunale di Brindisi organizza l’evento “Halloween con Avis”, che si terrà VENERDÌ 31 OTTOBRE, dalle ore 17:00 alle ore 21:00 (ultimo emocromo), presso PIAZZA DELLA VITTORIA. Una serata all’insegna della solidarietà con una raccolta straordinaria di sangue, condita da divertimento, giochi e trucchi mostruosi per bambini!

LE CONDIZIONI NECESSARIE PER DONARE

Per donare occorre essere in buona salute: pesare più di 50 chili, non aver assunto farmaci (antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15), non aver fatto piercing e tatuaggi né aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi. E’ necessario avere uno stile di vita corretto.

QUANDO E’ POSSIBILE DONARE

Venerdì 31 ottobre, dalle 17 alle 21

ATTENZIONE: prima di donare si raccomanda un pranzo leggero (un primo, ad es. pasta al sugo di pomodoro; un secondo, ad es. carne o pesce arrosto; un frutto, acqua e caffè), escludendo alimenti contenenti latte e suoi derivati, fritture e alcolici.

I NOSTRI APPELLI

Aiutiamo chi ha bisogn!

Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo.

Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PER DONARE

AVIS Comunale di Brindisi

Telefono: 3755282712 – 0831523232

Mail: brindisi.comunale@avis.it

Messaggio privato alla pagina Facebook: Avis Comunale di Brindisi ODV

Direct su Instagram: aviscomunalebrindisi

Ufficio stampa Avis Comunale di Brindisi OdV