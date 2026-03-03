Venerdì 6 marzo 2026, alle ore 17.00, presso il Mediaporto di Brindisi (viale Commenda 1), si terrà la presentazione del libro “IZZA PAPA! Brindisi: storie e meraviglie del centro storico” di Marco Greco (Edizioni Brundisium.net).

L’incontro rientra nel format “Il mio libro va in biblioteca – Dialogo dell’Autore con l’Altro da sé” e rappresenta un momento di confronto pubblico su un’opera che racconta, con sguardo intimo e partecipato, l’anima più autentica del centro storico brindisino.

Ad aprire l’evento sarà Maurizio Pesari, direttore di Brundisium.net, mentre il dialogo con l’autore sarà affidato al giornalista e speaker radiofonico Domenico Saponaro.

Nel corso della presentazione interverranno anche numerosi amici e protagonisti del panorama culturale locale: Gianni Marangio, Giovanni Membola, Pierpaolo Petrosillo, Gianfranco Perri, Franco Romanelli, Nicola Ingrosso, Franco Zuccaro, Luciana Pastorelli e Oreste Pinto.

Il volume conduce il lettore in un viaggio emotivo tra vicoli, piazze e memorie condivise. Marco Greco intreccia ricordi personali e identità collettiva, restituendo atmosfere in cui l’adolescenza si mescola alla storia minuta della città. I capitoli scorrono come frammenti capaci di riattivare sensazioni profonde, con una scrittura diretta, sincera e fortemente evocativa.

Particolare attenzione è riservata al dialetto, trattato nel solco della ricerca del compianto Raffaele Cucci, figura di riferimento per gli studi sulla cultura locale.

Prefazione e postfazione sono firmate da Giovanni Membola e Domenico Saponaro. Il libro si arricchisce inoltre dei contributi di numerosi scrittori, artisti e amici dell’autore, a conferma del forte radicamento dell’opera nel tessuto culturale brindisino. L’editing è a cura di Michele Bombacigno.

L’evento si inserisce nel patto di collaborazione tra Polo Bibliomuseale di Brindisi e l’Associazione Culturale Brundisiumpuntonet, finalizzato alla promozione della cultura, della storia e dei talenti locali.

Disponibilità

“IZZA PAPA! Brindisi: Storie e meraviglie del centro storico” (Edizioni Brundisium.net) è disponibile presso l’Edicola Fontana De Torres, via Cesare Battisti 2, angolo piazza della Vittoria, Brindisi.