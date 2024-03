Venerdì 8 marzo alle 12, nella sala Appia della direzione generale della Asl Brindisi, in via Napoli, sarà presentato alla stampa il progetto di sensibilizzazione e contrasto alla ludopatia “La vita non è un gioco” promosso da Asl Brindisi, Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, Factory Compagnia e Meridiani perduti.

Interverranno il direttore generale Maurizio De Nuccio, il direttore del Dipartimento per le Dipendenze Patologiche Salvatore De Fazio, il direttore del Teatro Pubblico Pugliese Sante Levante, il regista Simone Salvemini, Sara Bevilacqua della compagnia Meridiani perduti e la psicoterapeuta Morena Mazzara.

Nella conferenza stampa saranno annunciate le finalità del progetto e le iniziative pubbliche in programma. Primo appuntamento il 19 marzo alle 18.30 nel Teatro Impero di Brindisi per la proiezione del cortometraggio di Salvemini “Aspettando la cuccagna”.