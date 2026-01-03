I Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi, distaccamento di Francavilla Fontana, sono intervenuti per un incidente stradale verificatosi nel Comune di Villa Castelli, in via Domenico Ligorio.

Un’autovettura, per cause in corso di accertamento, ha travolto tre veicoli parcheggiati lungo la carreggiata. Il conducente è stato preso in carico dal personale del 118 per le cure del caso.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito la bonifica dell’area e la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e della sede stradale. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.