Nei giorni scorsi, a seguito di un’indagine tempestiva condotta dai Carabinieri della Stazione di Pezze di Greco, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi, su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo di 44 anni. L’indagato è gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale, lesioni personali e violenza privata ai danni di una donna. L’attività investigativa è stata avviata dopo l’intervento richiesto da una donna in località Tavernese di Torre Canne (Fasano), in relazione a fatti avvenuti il 22 settembre 2025. La vittima, che aveva appena terminato di fare il bagno in spiaggia, è stata raggiunta dall’indagato. Dopo aver tentato invano di instaurare un dialogo, l’uomo l’ha aggredita, bloccata e spinta a terra, tentando di compiere atti sessuali e strappandole gli slip. La donna è riuscita a reagire e a chiedere aiuto a gran voce, richiamando l’attenzione di alcuni passanti e, sfruttando un attimo di distrazione dell’aggressore, è riuscita a divincolarsi e a raggiungere repentinamente la propria auto per fuggire. A questo punto si è verificata la grave e pericolosa escalation: l’aggressore ha inseguito la vittima a bordo del proprio veicolo, l’ha affiancata sulla strada e l’ha costretta a bloccare la corsa. Solo grazie a una fulminea e pericolosa manovra in retromarcia, la donna è riuscita a sfuggire all’uomo e a mettersi definitivamente in salvo.

La tempestiva e intensa attività investigativa, coordinata da questa Procura e condotta dai Carabinieri, ha reso possibile l’identificazione dell’aggressore in pochissime ore. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti penali specifici, è stato associato presso la Casa Circondariale di Brindisi, ove sarà sottoposto ad interrogatorio di garanzia onde possa difendersi dalle accuse.

L’indagato non è da ritenersi colpevole fino a quando la sua responsabilità penale non sarà accertata con sentenza irrevocabile.

Si cogli l’occasione per invitare la cittadinanza, specialmente durante la frequentazione di aree isolate o litoranee in periodi di bassa affluenza, di osservare la massima cautela e di segnalare immediatamente alle Forze dell’Ordine (Numero Unico Europeo 112) persone o situazioni sospette.