Sono cinque i ragazzi di Brindisi indagati per violenza sessuale di gruppo aggravata ai danni di una 19enne di Treviso durante una vacanza a Malta. Tra loro c’è anche un minorenne, indagato pur senza aver partecipato attivamente agli abusi.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, dopo gli esami di Maturità il gruppo aveva deciso di trascorrere qualche giorno sull’isola, dove ha conosciuto la giovane. La vittima avrebbe raccontato di essere stata immobilizzata nell’abitazione affittata dai ragazzi e costretta a subire ripetute violenze, alcune delle quali riprese in video.

L’inchiesta è partita dalla denuncia presentata dalla ragazza in Italia ed è stata trasmessa alla procura di Brindisi, competente per reati commessi all’estero da cittadini italiani contro una connazionale. Sono stati sequestrati i telefoni dei coinvolti, ora al vaglio dei consulenti, e perquisite le abitazioni dei ragazzi alla ricerca di eventuali indumenti della vittima.

I cinque indagati hanno respinto ogni accusa, sostenendo che il rapporto sia stato consensuale.