Nella mattinata odierna, il Prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, ha incontrato il giovane studente brindisino, Vittorio Antonio Trobia, insignito pochi giorni fa del titolo di Alfiere del Lavoro dal Presidente della Repubblica, per essersi distinto tra i venticinque studenti più meritevoli d’Italia.

Il diciottenne, diplomatosi nel giugno 2025 presso l’Istituto Superiore “Ettore Majorana” di Brindisi – Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate Quadriennale – con la votazione di 100/100 e lode, vanta un percorso scolastico di eccellenza. Durante gli anni del liceo, si è distinto per la partecipazione a progetti e competizioni di alto livello, tra cui il Next Generation AI Summit di Milano (2025), la Scuola Estiva di Fisica dell’Università del Salento (2023), le Olimpiadi Nazionali di Matematica a Cesenatico (2023) e le Olimpiadi di Scienze Naturali (2022 e 2023), oltre a stage e campus formativi dedicati allo sviluppo delle competenze scientifiche presso istituti di prestigio ad Assisi e Taranto.

Il neo Alfiere, oltre ad essersi distinto per il brillante percorso scolastico, rappresenta un esempio concreto di come la costanza, la curiosità intellettuale e la passione per la conoscenza possano tradursi in risultati di altissimo livello. Attualmente è iscritto al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, dove è stato ammesso dopo aver superato con successo il test nazionale IMAT 2025 per l’accesso ai corsi di medicina in lingua inglese, a numero programmato.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto Carnevale si è congratulato con il giovane per l’eccezionale risultato conseguito, sottolineando come “il traguardo raggiunto con impegno e abnegazione, rappresenti non solo il giusto riconoscimento per un percorso di studio esemplare ma anche un motivo di orgoglio per l’intera comunità brindisina e un modello esemplare da seguire per i giovani coetanei”.