Sabato 13 settembre e domenica 14 settembre a Ostuni, presso la masseria messicana Mascienda Guadalupe, avrà luogo Viva México, una due giorni dedicata alla Festa di Indipendenza del Messico, che ricorre annualmente il 15 e 16 settembre.

Gli eventi di questo week end presso la masseria messicana, inaugurata a giugno scorso tra le campagne olivetate di Ostuni, si svolgeranno a partire da sabato sera 13 settembre alle ore 20:00 con una cena tipica messicana a base di quattro portate a firma della chef Norys Duran Casarrubias.

La domenica 14 settembre i festeggiamenti proseguono a bordo piscina a partire dalle ore 13:00 con cocktail di benvenuto, alle 14:00 degustazione di una portata speciale messicana a base di burrito e dalle 15:00 alle 19:00 la selezione musicale di Dj Panayacht.

Il momento più emozionante sarà il Grito de Independencia, rievocato da Jennifer Andreu, anima e fondatrice della Mascienda, che riproporrà il rito che ogni 15 settembre in Messico celebra l’inizio della rivolta contro il dominio spagnolo del 1810. A seguire, per chi desidera continuare la serata, ci sarà una cena a tema in esclusiva.

“Con questo weekend a Mascienda Guadalupe – racconta Jennifer Andreu – vogliamo far conoscere e rivivere lo spirito autentico della cultura messicana, con tutta la sua energia, il suo folklore e la sua accoglienza”. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria via whatsapp al 393 4186829.