September 10, 2025
Set 10, 2025    Posted by    news 0

Sabato 13 settembre e domenica 14 settembre a Ostuni, presso la masseria messicana Mascienda Guadalupe, avrà luogo Viva México, una due giorni dedicata alla Festa di Indipendenza del Messico, che ricorre annualmente il 15 e 16 settembre.

Gli eventi di questo week end presso la masseria messicana, inaugurata a giugno scorso tra le campagne olivetate di Ostuni, si svolgeranno a partire da sabato sera 13 settembre alle ore 20:00 con una cena tipica messicana a base di quattro portate a firma della chef Norys Duran Casarrubias.

La domenica 14 settembre i festeggiamenti proseguono a bordo piscina a partire dalle ore 13:00 con cocktail di benvenuto, alle 14:00 degustazione di una portata speciale messicana a base di burrito e dalle 15:00 alle 19:00 la selezione musicale di Dj Panayacht.

Il momento più emozionante sarà il Grito de Independencia, rievocato da Jennifer Andreu, anima e fondatrice della Mascienda, che riproporrà il rito che ogni 15 settembre in Messico celebra l’inizio della rivolta contro il dominio spagnolo del 1810. A seguire, per chi desidera continuare la serata, ci sarà una cena a tema in esclusiva.

“Con questo weekend a Mascienda Guadalupe – racconta Jennifer Andreu – vogliamo far conoscere e rivivere lo spirito autentico della cultura messicana, con tutta la sua energia, il suo folklore e la sua accoglienza”. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria via whatsapp al 393 4186829.

Related Posts

MUSA e Phoenix danno fiato ai sogni di AccordiAbili.

Solleciti pazzi del Comune di Brindisi: i suggerimenti dell’Associazione “Dalla Parte del Consumatore”

Ostuni si mobilita per la Global Sumud Flotilla: iniziativa ANPI con collegamento dal Mediterraneo

Domenica 14 settembre adOstuni la 18ª edizione della Sfilata “Attacchi d’Epoca”

Marchionna a Roma per l’Osservatorio dell’UGL: “Brindisi fra transizione energetica e stabilità occupazionale”

Il Comitato provinciale per l’Unicef programma le prossime iniziative

No Comments

Leave a Comment