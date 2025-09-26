Il Liceo Classico dell’I.I.S.S. “V. Lilla” conquista la Medaglia d’Oro Stellata al Concorso Nazionale “Monumenti sonori / Voci delle scuole italiane”, promosso dalla Fondazione Napoli Novantanove in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Cultura.

Il riconoscimento è stato assegnato al video “Quell’antico liceo”, realizzato dagli studenti della classe 5^C a.s. 2024/25 con il supporto dei docenti, che racconta la storia e l’identità dell’edificio scolastico di viale Lilla 23/A, sede del Liceo Classico dal 1955. Attraverso ricerche storiche, interviste e un approccio innovativo alla comunicazione, gli studenti hanno valorizzato non solo il patrimonio architettonico – esempio di linguaggio razionalista con richiami neoclassici – ma anche il forte legame che la comunità cittadina mantiene con la scuola, da quasi settantacinque anni punto di riferimento culturale e formativo.

Il video premiato è disponibile sull’Atlante dei Monumenti Adottati della Fondazione Napoli Novantanove al link: www.atlantemonumentiadottati.com/adozioni/2024-2025-i-i-s-s-v-lilla-edificio-scolastico-sede-del-liceo-classico

La Medaglia d’Oro Stellata al Liceo Classico Vincenzo Lilla è motivo di orgoglio per l’intero territorio provinciale. Questo riconoscimento testimonia non solo il valore culturale e formativo delle scuole della provincia, ma anche la capacità degli studenti di farsi promotori attivi di memoria, identità e innovazione. La Provincia continuerà a sostenere con convinzione i presìdi scolastici del territorio, luoghi fondamentali di crescita per le nuove generazioni e di sviluppo per la comunità.