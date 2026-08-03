L’ottava meraviglia è realtà: i Vogatori Remuri Brindisi ASD conquistano l’ottavo Trofeo dell’Adriatico e del Mar Ionio – Meeting CSI, imponendosi al termine della ventesima edizione della manifestazione grazie alla vittoria ottenuta nell’ultima tappa disputata ieri nel porticciolo di Giovinazzo.

Una sfida intensa ed equilibrata, risolta con appena quattro secondi di vantaggio sul team di casa, che ha consegnato ai brindisini capitanati dallo storico timoniere Francesco Romanelli un successo tanto sofferto quanto meritato. Un finale al cardiopalma che ha premiato la costanza, la preparazione e lo spirito di squadra dei Remuri, protagonisti di un percorso vincente.

Il trionfo assume un valore ancora più significativo se si considera come era iniziata la stagione. L’edizione 2026 del Meeting CSI aveva preso il via lo scorso 14 giugno proprio a Brindisi, nello scenario del Lungomare Regina Margherita, dove i Vogatori Remuri avevano inaugurato il campionato con una vittoria davanti al pubblico di casa.

Quel successo aveva rappresentato il coronamento di un importante lavoro organizzativo, riportando la manifestazione in città dopo tre anni di assenza e confermando il sodalizio brindisino tra le realtà di riferimento del panorama remiero pugliese. Da quella prima affermazione fino all’ultima decisiva prova di Giovinazzo, la squadra ha saputo mantenere alta la competitività, mettendo in bacheca l’ottavo titolo.

L’equipaggio vincitore è composto da Fabio Albanese, Fabrizio Barbieri, Filiberto Cantoro, Marco Ciaccia, Mauro De Bellis, Francesco Diana, Luca Lapomarda, Michel Lepainteur, Alessandro Longo, Vincenzo Maggiore, Antonio Montinaro, Antonio Notarangelo, Massimiliano Romano, Ettore Scivales, Ivano Semeraro e Gabriele Zammillo, con Francesco Romanelli al timone.

Grande la soddisfazione all’interno della società brindisina, che vede premiato il lavoro svolto durante tutta la stagione sportiva e l’impegno quotidiano nella promozione del canottaggio a sedile fisso e della cultura del mare. L’ottavo titolo rappresenta, infatti, un nuovo traguardo nella storia dei Remuri e rafforza il legame tra Brindisi e la sua tradizione remiera.

La società ha voluto inoltre rivolgere un ringraziamento particolare a Brindeasy, partner e sponsor, alla fotografa Noemi Savina per il racconto fotografico della stagione e a tutti gli amici e sostenitori che hanno accompagnato la squadra nel corso del campionato.

“Nulla sarebbe stato possibile senza il contributo e la collaborazione di Cantiere Danese, Comune di Brindisi, Marina di Brindisi, Marina di Brindisi Club, Lega Navale Italiana – Sezione di Brindisi, Capitaneria di Porto di Brindisi, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Recurrent Energy e Ristorante Il Porticciolo – fa sapere la squadra – fondamentale anche il supporto degli sponsor che ci affiancano durante tutto l’anno: Cattolica Assicurazioni – Agenzia di Brindisi Centro di Alessandra Bove, Marea Seaside Experience, Brunda Pizzeria, Schiuma – Birreria di Mare, Edil Rollo, Studio Quarta, Typico, La Concordia, Lido Santa Lucia, Pellegrino Edilizia, Alimentari Luciano, Azienda Agricola Iaia Cosimo e Sapido – Ad un morso dal mare”.