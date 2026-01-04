Nell’ultima trasferta della regular season la squadra fasanese gioca ,nel primo impegno del nuovo anno 2026 in trasferta contro la Trasporti Bressan Offanengo. Nelle restanti due partite le gialloblù avranno un doppio turno casalingo contro la capolista Talamassons e le emiliane dell’ Imola.

Oggi le fasanesi si presentono al completo con la voglia di ribaltare la sconfitta casalinga nel girone d’andata quando dovettero soccombere per 1-3 contro le cremonesi.

La squadra lombarda è penultima in classifica, ma questo non significa che bisogna affrontare la trasferta con supponenza ,al contrario bisogna dare continuità ai risultati positivi degli ultimi che hanno permesso di risalire la classifica e posizionarsi in posizione utile per accedere alla seconda fase con la salvezza già acquisita. Per le lombarde, un’eventuale vittoria permetterebbe di tenere accesa la fiammella per il quinto posto, contando anche sui successivi scontri esterni contro Altino e Altamura.

Gara molto importante per le ragazze del ds Micaela Cofano che in quel di Offanengo si giocano una chance di salvezza matematica nel campionato di Serie A2-TIGOTA’.

“La gara che ci apprestiamo a disputare rappresenta per noi un punto fondamentale per questa prima fase del campionato. Abbiamo concesso nei giorni scorsi due giorni di riposo per permettere alle nostre ragazze di poter tornare a casa dai propri cari, visto l’impegno sportivo che ci ha costretto a giocare nel periodo natalizio. Nonostante i pochi giorni di allenamento siamo molto motivati per disputare un match di alto livello. L’augurio è di cominciare questo 2026 così come abbiamo lasciato l’anno appena trascorso, ricco di grandi soddisfazioni e successi. Il 2025 infatti ha rappresentato per noi una pietra miliare nella storia del nostro club. Con grandi sacrifici resi possibili dall’impegno e dall’amore mostrato dal nostro main sponsor Olio Pantaleo Fasano siamo riusciti a sbarcare nella seconda serie nazionale. Motivo di orgoglio e prestigio per la nostra città.”

Diretta su Canale YouTube VolleyballWorld Tv



Giada Amatori