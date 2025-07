Finanziato dalla Regione Puglia il progetto per il completamento della Ciclopedonale di Torre Canne

Giorno 31 luglio alle ore 20:00 a Ceglie Messapica si terrà la serata conclusiva del Premio Letterario Nazionale città di Ceglie, all’interno del quale è inserito il Premio Ippocrate di Kos.

Il premio ha ottenuto il patrocinato dalla Regione Puglia, dall’Ordine Nazionale dei Medici Chirurghi, dall’Ordine dei Medici Chirurghi di Brindisi, dalla Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, dal Consolato Onorario di Grecia e dall’Ekoclub International o.d.v. sezione provinciale di Brindisi.

L’argomento delle pubblicazioni scientifiche di questo anno ha riguardato l’intelligenza artificiale in ambito medico

Negli ultimi anni, il settore ha visto una rapida evoluzione, trainata da innovazioni tecnologiche e da un crescente focus sulla personalizzazione delle cure. L’adozione di tecnologie digitali, come l’intelligenza artificiale (IA), la telemedicina e i big data, sta

trasformando radicalmente il modo in cui l’utenza percepisce i servizi sanitari erogati e gestiti; migliorando ne, così, l’efficienza operativa, l’accuratezza diagnostica e l’esperienza complessiva del paziente.

La commissione esaminatrice del Premi o Ippocrate di Kos è composta dalla dott.ssa Mimma Piliego, ideatrice del premio, medico di medicina generale, dottore in bioetica e dottore in scienze e tecniche psicologiche, dalla dott.ssa Denise Neri, coordinatrice Assistenza Domiciliare Asl Brindisi, Medaglia al Merito della Sanità Pubblica, dott.ssa Alessandra Guidetti medico medicina generale , già medico emergenza territoriale azienda sanitaria locale di Brindisi (118), dott Flavio Roseto, Direttore Generale della Puglia Life Science Foundation, arch Massimo Roma, Presidente Ekoclub International o.d.v. sezione provinciale di Brindisi.

I vincitori del Premio Ippocrate di Kos 2025 sono : la dott.ssa Alice Pozza medico chirurgo vicentino specialista in pediatria ed autrice della pubblicazione How Will Artificial Intelligence Shape the Future of Decision – Making in Congenital Heart Disease? ( Authors Alice Pozza 1, Luca Zanella 2,3, , Biagio Castaldi 1 and Giovanni Di Salvo ) (2024) e il p rof.re Luigi Piper , Senior Assistant Professor of Business Economics Ricercatore Dept of Economic Science, University of Salento, Italy con la pubblicazione “How do the determinants of collaborative consumption influence its use in healthcare? A managerial perspective” (authors: Piper L., d e Cosmo L.M., Benvenuto M., Viola C.), (2024).

Agli autore della pubblicazione scientifica, sarà destinata una borsa di studio che consiste in un Master in lingua straniera, a scelta del vincitore, con la più importante Università Tecnologica Digitale del mondo: la Tech University

La borsa di studio è stata offerta dall’Ekoclub International o.d.v. sezione provinciale di Brindisi .

La famiglia Piliego regalerà a ciascuno dei due vincitori del premio una pietra preziosa.