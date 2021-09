Mercoledì 22 settembre a Castello Imperiali alle ore 18.30 si terrà l’incontro “Hai voluto la bicicletta?”.

Protagonista indiscusso sarà Gabriele Taurisano, giovane francavillese residente in Germania, che lo scorso sabato ha completato l’impresa sportiva che lo ha condotto in bicicletta da Treviri, sua Città d’adozione, a Francavilla Fontana.

Alla manifestazione, inserita nel calendario di appuntamenti della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, prenderanno parte il Sindaco Antonello Denuzzo, l’Assessore Sergio Tatarano e il Presidente dell’Associazione Nativa Enrico Saponaro.

Nel corso dell’iniziativa Gabriele racconterà il suo lungo viaggio su due ruote attraverso l’Europa tra incontri, suggestioni ed emozioni.

L’evento è promosso dall’Associazione Nativa, giovane realtà nata per riconnettere, raccordare e raccontare le storie di francavillesi che, per i vari motivi della vita, sono andati via.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al numero 3888047559.

Sempre a Castello Imperiali mercoledì 22 settembre, a partire dalle ore 17.00, sarà possibile effettuare un test drive e scoprire più da vicino il mondo delle automobili a trazione elettrica.

I veicoli sono messi a disposizione da Nardelli Car.

Giovedì 23 settembre alle 18.00 nell’atrio di Castello Imperiali torna la rassegna “Di Chianche e d‘inchiostro” con la presentazione del libro “Nel mio domani” di Valentina Perrone.

Dialogherà con l’autrice Alessandra Galetta, vice presidente della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi.

Veronica è una trentenne innamorata della vita, della sua terra, del suo lavoro: il bed and breakfast che ha aperto a Lecce è il luogo in cui riversa tutto il suo entusiasmo, con la missione di lasciare a ogni ospite un ricordo prezioso. Anche quando l’ospite è Enea, milanese affascinante quanto scontroso che mette a dura prova i suoi propositi e che, dietro i grandi occhi neri e la cicatrice sul viso, nasconde molto più di quanto l’apparenza lasci intuire. Tra i due nascerà presto un’alchimia destinata a straripare oltre i confini di un breve viaggio di lavoro, i limiti autoimposti, le barriere dello spazio e del tempo. Perché, come impareranno entrambi, non si ricomincia mai per davvero se non si smette di avere paura.

Valentina Perrone è una giornalista e scrittrice. Collabora con il Nuovo Quotidiano di Puglia, e da alcuni anni si occupa di comunicazione. Nel 2015 ha pubblicato il suo fortunato libro d’esordio, la raccolta di racconti dal titolo “Un caffè in ghiaccio con latte di mandorla”, a cui ha fatto seguito, nel 2017, il romanzo “Memorie di Negroamaro”. Un suo racconto dal titolo “Partire e ritornare. Per abbracciarti ancora” è contenuto nel libro “Il viaggio della vita” (Esperidi 2018). Nel 2019 ha pubblicato il libro “Il mare in base al vento” edito dalla Casa Editrice Kimerik. Nel gennaio del 2021 ha pubblicato su Amazon “Nel mio domani”, il suo quarto romanzo, nelle versioni cartacea ed e-book. Il romanzo ha conquistato il terzo posto nella classifica dei migliori romanzi rosa del 2021 stilata dal sito www.soloimigliori.it, mentre “La rivista dei libri” lo ha collocato al secondo posto tra i romanzi rosa bestseller di Aprile 2021, al primo posto nella classifica bestseller di Maggio 2021 e al secondo posto in quella di Luglio 2021.

L’evento è a cura dell’Inner Wheel club di Francavilla Fontana – Terre degli Imperiali.

La partecipazione del pubblico all’evento è consentita nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio.