Una produzione dal groove raffinato e dalla ritmica avvolgente, che esalta la voce intensa e inconfondibile di Miss Kelli.

È “A New Day”, il nuovo singolo firmato dal DJ e producer italiano Dino SuperDee Gemmano insieme alla cantante americana Miss Kelli, in uscita per Soulgem Records.

Soulful house di forte impatto emotivo, il brano è una celebrazione della forza interiore, della resilienza e del coraggio di lasciarsi alle spalle il passato per accogliere con determinazione un nuovo inizio.

Tra beat coinvolgenti e armonie profonde, “A New Day” fonde con maestria le radici soul/funky con una produzione moderna ed elegante.

“La voce di Miss Kelli mi ha rapito, riportandomi all’epoca d’oro del soul/funky che ha formato il mio stile. Ho voluto fondere quelle radici con un sound attuale, energico ma equilibrato. Sono entusiasta del risultato”, racconta Dino SuperDee Gemmano, protagonista della scena elettronica italiana e da anni attivo in collaborazioni internazionali.

La voce di Miss Kelli (nome d’arte di Kaleia Brown), artista soul e gospel originaria di Baltimora, conferisce al brano un’energia autentica e vibrante. Con una carriera ventennale tra Stati Uniti ed Europa, Miss Kelli è riconosciuta non solo per il suo talento vocale ma anche per il suo attivismo sociale: vincitrice del Sylvester Heritage Award al Pride Festival di San Francisco (2006) e del concorso Song Bird di Philadelphia (2015), è da sempre in prima linea nella difesa dei diritti della comunità LGBTQ+.

“A New Day”, in uscita ufficiale su tutte le piattaforme musicali a fine settembre, è attualmente in rotazione sulle principali radio nazionali e internazionali, confermando il crescente interesse del pubblico e degli addetti ai lavori. In particolare, il mondo radiofonico pugliese sta sostenendo con entusiasmo il progetto, grazie al forte supporto di emittenti come Ciccio Riccio e Radio Selene, tra le più attive nella promozione della musica dance e soulful in Italia.

