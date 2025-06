E’ iniziato il week end più adrenalinico dell’estate. Tutto pronto per il World Championship F2 e per l’Italian Championship GT30, che vedrà sfidarsi esperti piloti nello specchio acqueo del porto interno di Brindisi. Tutte le attività, sportive e collaterali, si svolgeranno sul lungomare Regina Margherita di Brindisi che ospita, come da tradizione, piloti e team – circa 800 persone provenienti da diversi paesi europei e dagli Emirati Arabi Uniti- ma anche giudici e cronometristi della Federazione Italiana Motonautica e della Unione National Motonatique che, insieme e su iniziativa del Circolo Nautico Porta d’Oriente, organizzano l’evento sportivo a Brindisi. Venerdì è il giorno dedicato alle pratiche organizzative e alle verifiche tecniche. Sabato si entra nel vivo delle attività sportive con i briefing dei piloti, le prove libere e cronometrate. Domenica, giornata clou, è quella dedicata alle gare: alle 10:30 e alle 17:15 in programma rispettivamente Gara1 e Gara2 di GT30; alle 19:30 in programma il Grand Prix of Italy di F2, preceduto dallo spettacolare Parade Lap- sfilata delle imbarcazioni e delle bandiere nel campo di gara- e seguito dalla cerimonia di premiazione.

Poiché si tratta di un evento che supera i confini sportivi, il comitato organizzatore ha stilato un calendario di iniziative collaterali per “aprire” la manifestazione a tutti e per agevolare l’integrazione fra ospiti e padroni di casa nei giorni del Mondiale.

VENERDI:

Dalle 18:00 alle 21:00, presso Historic Digital Library, Book Experience- quando la storia si tocca, si ascolta, si immagina. Un evento speciale dedicato alla mostra multisensoriale Book Experience, un percorso permanente che racconta l’evoluzione della comunicazione umana attraverso esperienze tattili, visive, sonore e olfattive. Dalle incisioni preistoriche all’intelligenza artificiale, i visitatori potranno immergersi in un viaggio narrativo tra avatar storici, papiri, penne d’oca e stampa a caratteri mobili. Ingresso libero.

Dalle 19:00 alle 20:30 dimostrazione di scherma, sempre sul lungomare, zona Capitaneria di Porto

Alle 21:00 ai piedi della Scalinata Virgilio, Barbablù in concerto.

SABATO:

Ore 19:15- lungomare Regina Margherita, zona Capitaneria di Porto, motoraduno con sfilata Harley Davidson

Ore 20:00- zona stazione Guardia Costiera, esibizione acrobatica Vertical Gym

Ore 21:00- Scalinata Virgilio, Freeshow 10.0 scuola di Hip Hop.

DOMENICA

Dalle 13:00 alle 16:00, lungomare Regina Margherita, zona Capitaneria di Porto, moto therapy in collaborazione con la Cooperativa Eridano. Nella stessa fascia oraria, insieme agli ospiti della Cooperativa Eridano, sarà possibile fare un giro in moto d’acqua accompagnati dagli istruttori di Hard Wave. Inoltre, giro in barca con le associazioni Demetra e GV3.

Alle 20:00 cerimonia di premiazione dei piloti, preceduta e seguita dall’esibizione del Gruppo Sbandieratori e Musici del Rione Lama di Oria.