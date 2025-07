Inizia la settima edizione del Messapica Film Festival, la rassegna culturale diretta da Floriana Pinto che assicura al pubblico sette giorni di proiezioni, libri, incontri e masterclass all’insegna del cinema, dei diritti e delle storie al femminile nelle location più suggestive della città.

Lunedì 21 luglio alle 19.00 – presso il Chiostro del Comune – si terrà l’inaugurazione dell’imperdibile mostra/podcast “Il mio personaggio”, iniziativa realizzata con le scuole primarie di Puglia e Sardegna coinvolte nel Progetto Meff School Italia sostenuto dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.

Le proiezioni iniziano alle 20.45; nell’Atrio del Castello, dove per la sezione Meff Young, i ragazzi e le ragazze del “Piccolo Cinema Ken Loach” presenteranno il toccante capolavoro d’animazione “Flow-un mondo da salvare” di Gints Zilbalodis, mentre nel Chiostro del Comune, verrà proiettato il primo film del Concorso ufficiale, la commedia sentimentale francese “Tre amiche” di Emmanuel Mouret, un girotondo di emozioni in cui i protagonisti si amano, si perdono, si lasciano, si tradiscono, si ritrovano. Come ogni sera, prima del film e in collaborazione con il Nostalgia Film Festival, verrà proiettato uno dei migliori cortometraggi iraniani della stagione.

Il MEFF, patrocinato dall’Amministrazione comunale, è inserito nel programma “MesagnEstate 2025”. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.