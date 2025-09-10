Sarà il celebre storico Alessandro Barbero uno dei protagonisti della XIII edizione del Medieval Fest – Federico II, con la presentazione del suo ultimo volume San Francesco (Laterza), in programma il 23 settembre 2025 alle ore 16:30 presso il Teatro Impero di Brindisi.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’ATS EPICA, la Feltrinelli e i principali partner istituzionali del territorio, con il supporto del Polo Biblio-Museale Regionale. L’incontro si inserisce nel cartellone del Medieval Fest come momento di alto valore culturale e divulgativo, rivolto sia al mondo scolastico sia alla cittadinanza.

L’accesso all’evento avverrà tramite modalità differenziate, con una particolare attenzione rivolta agli studenti, coinvolti in un percorso di promozione della lettura, e con la possibilità per il pubblico con ingresso riservato a chi acquisterà il volume presso la Feltrinelli di Brindisi (Corso Umberto I). Per informazioni: 0831 52 54 51

L’appuntamento con Barbero, inserito anche nella rassegna letteraria “Pagine Erranti”, rappresenta non solo un’occasione di riflessione su una figura cardine della storia medievale, ma anche un’opportunità concreta per avvicinare le nuove generazioni alla lettura, alla ricerca storica e alla narrazione del passato come chiave per comprendere il presente.

Il Medieval Fest – promosso dall’ATS EPICA in sinergia con il Comune di Brindisi, la Provincia, la Camera di Commercio Brindisi-Taranto, il Polo Biblio-Museale Regionale e le associazioni culturali del territorio, gode inoltre del patrocinio dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) – si conferma così un modello di valorizzazione partecipata del patrimonio storico, con particolare attenzione all’inclusione, alla didattica e alla dimensione esperienziale della cultura.