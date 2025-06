Angela Abbracciante è la nuova presidente del Lions Club Fasano. Il tradizionale “Passaggio della Campana” con il presidente uscente Felice Lanzisera si è tenuto giovedì 19 giugno presso il ristorante “Il Fagiano” a Selva di Fasano alla presenza di personalità lionistiche, rappresentanti delle istituzioni, soci ed amici.

La serata, condotta dal cerimoniere Aldo Giannoccaro, si è aperta con l’ingresso nel club di tre nuovi soci: Maria Antonia Pinto, Pasquale Amati e Domenico Ancona, ai quali il presidente ha illustrato le finalità di servizio dell’associazione ed il significato dell’essere Lion.

La serie di interventi si è avviata con l’assessore alla cultura Cinzia Caroli, che, in rappresentanza del Comune di Fasano, ha espresso parole di apprezzamento e ringraziamento per le tante iniziative svolte dai Lions in favore della collettività fasanese.

Angela Pistola, presidente del Leo Club Fasano, ha ringraziato i Lions per il sostegno e l’incoraggiamento che hanno dato ai più giovani nel corso di questo anno sociale, creando un’ottima sinergia nelle comuni attività di servizio.

Poi la parola al presidente uscente Felice Lanzisera, che si è dichiarato molto soddisfatto per il lavoro svolto ed ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle tante iniziative che hanno caratterizzato il suo mandato, tutte scandite in un filmato proiettato a chiusura del suo intervento.

Come sempre denso di emozione il fatidico passaggio di consegne, con Lanzisera che ha appuntato il distintivo di presidente del Lions Club Fasano ad Angela Abbracciante.

La neopresidente si è detta orgogliosa di ricoprire la prestigiosa carica illustrando i temi che saranno trattati nel corso del suo mandato con l’intento di coinvolgere tutti i soci nella realizzazione delle iniziative.

Angela Abbracciante per l’anno sociale 2025/2026 agirà in collaborazione con Martino Grassi, 1° vice presidente nonché presidente comitato marketing e responsabile della comunicazione, Fulvio De Mattia, segretario e responsabile tecnologie informatiche, Giuseppe Ancona, tesoriere, Rosalba Maggi, cerimoniere, e Felice Lanzisera, past presidente e coordinatore LCIF.

L’organigramma è, inoltre, composto dai consiglieri Giuseppe Colucci, Anna Cofano, Gianpiero Lozupone, Laura Pinto, Caterina Latorre, Enzo Palmisano, Lucia Sibilio, e Mina Ippolito. Ed ancora Ilio Palmariggi, presidente comitato soci-GMT, Antonio Albanese, presidente comitato service-GST, e Alfonso Belfiore, LEO advisor.

Il Collegio dei revisori dei Conti è invece composto da Paolo Pace, Florindo Pagliara e Donato Loconte. I Probiviri sono Leonardo Arnese, Antonia Latorre e Franca Maria Mandolla.

Spazio, infine, ai saluti di Anna Maria Peronese, Governatore del Distretto 108 IB 1, e Giuseppe Cariulo, presidente della Circoscrizione D del Distretto Lions 108AB.

Il discorso conclusivo è stato affidato al presidente del Consiglio dei Governatori del Multidistretto 108 Italy, il fasanese Leonardo Potenza, che, dopo aver dato il benvenuto ai tre nuovi soci ha ringraziato Felice Lanzisera per gli ottimi risultati raggiunti nel corso del suo mandato ed ha formulato gli auguri di buon lavoro alla neopresidente Angela Abbracciante.