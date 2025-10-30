Momenti di terrore questa mattina, 30 ottobre, al Centro Agroalimentare di Fasano, in contrada Sant’Angelo. Poco prima delle 8, una banda di almeno quattro o cinque rapinatori armati e con i volti coperti ha fatto irruzione nella struttura, seminando il panico tra operatori e commercianti.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia di Fasano, i malviventi – arrivati a bordo di un furgone bianco – indossavano tute integrali e hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco in aria a scopo intimidatorio, senza ferire nessuno. In pochi minuti si sono fatti consegnare gli incassi di almeno due stand del mercato, minacciando i presenti e assicurandosi la via di fuga.

Dopo la rapina, i banditi hanno dato fuoco al furgone utilizzato per l’assalto, probabilmente per cancellare eventuali tracce e rallentare l’intervento delle forze dell’ordine. Le fiamme hanno avvolto il mezzo nel piazzale del centro, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco di Ostuni, che hanno domato l’incendio.

La banda è poi fuggita a piedi per un breve tratto, raggiungendo un’auto con un complice alla guida, con cui si è allontanata rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato i rilievi e raccolto le testimonianze dei presenti. Sono in corso le analisi delle immagini di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili.

Il bottino è ancora in corso di quantificazione, ma l’azione – fulminea e pianificata nei dettagli – lascia emergere un quadro di professionalità e audacia criminale che ha scosso la tranquilla routine del mercato fasanese.