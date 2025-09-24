L’Avis Comunale di Brindisi in collaborazione con il SIMT di Brindisi e con la partecipazione dell’Associazione Aido Brindisi Gruppo Comunale “Marco Bungaro”, ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue per SABATO 27 SETTEMBRE, dalle ore 17.30 alle 21.30 (ultimo emocromo), in piazza Della Vittoria a Brindisi. Nella circostanza sarà anche possibile esprimere il proprio “SI” alla donazione di organi.

LE CONDIZIONI NECESSARIE PER DONARE IL SANGUE

Per donare occorre essere in buona salute: pesare più di 50 chili, non aver assunto farmaci (antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15), non aver fatto piercing e tatuaggi né aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi. E’ necessario avere uno stile di vita corretto.

QUANDO E’ POSSIBILE DONARE

Sabato 27 settembre, dalle 17.30 alle 21.30

ATTENZIONE: prima di donare si raccomanda un pranzo leggero (un primo, ad es. pasta al sugo di pomodoro; un secondo, ad es. carne o pesce arrosto; un frutto, acqua e caffè), escludendo alimenti contenenti latte e suoi derivati, fritture e alcolici.

I NOSTRI APPELLI

Aiutiamo chi ha bisogno in questo periodo così drammatico!

Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo.

Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PER DONARE

AVIS Comunale di Brindisi

Telefono: 3755282712 – 0831523232

Mail: brindisi.comunale@avis.it

Messaggio privato alla pagina Facebook: Avis Comunale di Brindisi ODV

Direct su Instagram: aviscomunalebrindisi

Ufficio stampa Avis Comunale di Brindisi OdV