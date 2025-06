Interventi straordinari del personale di salvataggio sui lidi Rodos, Lambertiana e Capanno: un anziano in pericolo tra gli scogli salvato da tre bagnini, crollati poi per lo sforzo. Attivato un pattugliamento straordinario per garantire la sicurezza fino al pomeriggio. Informata la Capitaneria di Porto.

Durante la giornata di sabato 21 giugno 2025, il litorale del consorzio Rosa Marina ad Ostuni, è stato colpito da una forte mareggiata che ha messo seriamente a rischio la sicurezza dei bagnanti. In particolare, il personale addetto al salvataggio sui lidi Rodos, Lambertiana e Capanno è intervenuto ben nove volte per soccorrere in totale quattordici persone in difficoltà tra le onde.

Il momento più critico si è verificato in prossimità del boschetto, dove un uomo anziano si trovava in grave pericolo, trascinato dalla risacca verso gli scogli. Il primo ad intervenire è stato Antonio Zollo, bagnino in servizio presso la spiaggia libera, il quale, nonostante il moto ondoso violento, ha tentato di portare in salvo l’uomo. Tuttavia, la forza del mare stava per travolgere entrambi, finché due bagnini del lido Rodos, Andrea Nardelli e Giuseppe Leone, si sono tuffati per supportare il collega e riuscire a completare il salvataggio.

L’intervento si è concluso con successo, ma a caro prezzo: i tre bagnini, stremati dallo sforzo, hanno subito un collasso fisico e sono stati assistiti da alcuni medici presenti sulla spiaggia. Nonostante le condizioni precarie, dopo pochi minuti di recupero sono riusciti a riprendere servizio, rispondendo con prontezza alle successive richieste di soccorso che si sono susseguite per tutto il pomeriggio su diversi tratti del litorale.

Alla luce della situazione, è stato immediatamente coordinato un servizio di pattugliamento straordinario con tutto il personale disponibile, compresi gli attrezzisti, per impedire ai bagnanti di entrare in acqua e prevenire ulteriori incidenti. La Capitaneria di Porto è stata informata dell’accaduto.

Un episodio che testimonia la prontezza, il coraggio e la professionalità del personale impegnato nella sicurezza dei bagnanti, e che solleva nuovamente l’urgenza di rispettare le indicazioni di balneazione durante condizioni meteo avverse.