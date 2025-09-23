Si è conclusa con successo l’edizione 2025 del Bike Tour del Salento, manifestazione che unisce da anni sport, amicizia e impegno per valori universali. Tutto è andato secondo le previsioni e gli obiettivi sono stati pienamente conseguiti: promuovere il cicloturismo, sensibilizzare sulla sicurezza stradale e lanciare un forte messaggio di pace.

Il Bike Tour del Salento è un’iniziativa che si svolge dal 2015, promossa da New Friends’ Bike e Unione Sportiva ACLI, ed è ormai diventata un appuntamento tradizionale nel panorama ciclistico e sociale del territorio.

Una menzione speciale va ad Antonio Perrone, che ha percorso tutti i 300 km del Bike Tour del Salento portando con sé la bandiera del popolo palestinese, per ricordare il genocidio che sta subendo quella popolazione e per dare voce, attraverso lo sport, a chi oggi soffre nel silenzio.

Oltre alla Palestina e a chi muore sotto le bombe a Gaza, la nostra è una campagna in favore delle vittime di tutte le guerre, senza distinzione.

Il Bike Tour del Salento ha voluto ribadire che i pedoni e i ciclisti sono troppo spesso vittime della strada, a causa della velocità e della scarsa prudenza dei mezzi a motore. La nostra pedalata vuole essere anche un grido: “Basta vittime sulla strada, basta vittime della guerra”.

Un grazie sincero a tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione, partecipando con entusiasmo e spirito solidale.