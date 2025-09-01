Mauro D’Attis, parlamentare di Forza Italia: “Non si ferma la lotta alla mafia”

“La lotta alla mafia non si ferma e lo Stato continua a sferrare durissimi colpi come quello di oggi. Ringrazio la Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, la Squadra Mobile di Brindisi e la SISCO di Lecce per aver condotto questa importantissima operazione che ha portato al fermo di quattro esponenti della Sacra Corona Unita. Un risultato di grande rilevanza raggiunto superando, in alcuni casi, anche la scarsa collaborazione”.

Partito Democratico Città di Brindisi: “Pieno sostegno a magistratura e forze dell’ordine dopo il blitz contro la S.C.U.”

Il Partito Democratico di Brindisi esprime il massimo apprezzamento per l’operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, dalla Squadra Mobile di Brindisi e dalla SISCO di Lecce, che ha portato al fermo di esponenti di vertice della Sacra Corona Unita.

Si tratta di un’azione di grande rilievo investigativo e di straordinaria importanza per la sicurezza del nostro territorio, che conferma l’impegno e la professionalità di magistratura e forze dell’ordine nella lotta alla criminalità organizzata.

Il PD di Brindisi ribadisce la necessità di continuare a rafforzare la rete istituzionale e sociale per isolare le consorterie mafiose e promuovere legalità e sviluppo. voce, sceglie e starà dalla parte della pace.

Toni Matarrelli – Presidente della Provincia di Brindisi:

Sentita gratitudine a nome mio personale e delle comunità che rappresento alla Polizia di Stato e alla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce per l’operazione, condotta nelle scorse ore, contro la criminalità organizzata nel nostro territorio. La provincia di Brindisi può contare sulla rete virtuosa di istituzioni sane e cittadini laboriosi, unico baluardo possibile per fronteggiare qualsiasi eventuale recrudescenza criminosa”.

Palmisano (M5s): ‘grati all’impegno della Dda e delle forze dell’ordine’

“Il lavoro incessante della Dda di Lecce oggi ha portato ad un nuovo importante risultato per la comunità brindisina, con il fermo di quattro esponenti della Sacra Corona Unita. Le attività d’indagine coordinate e condotte dai magistrati, dalla squadra mobile di Brindisi e dal reparto Sisco di Lecce hanno fatto emergere il tentativo, subito interrotto, da parte di esponenti storici della Scu di riaffermare il loro potere nel tessuto produttivo di questo territorio. Dobbiamo essere tutti grati alla caparbietà investigativa, ancora una volta dimostrata dalla Dda di Lecce e dagli investigatori”. Lo dichiara l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle Valentina Palmisano. “Oggi più che mai questo territorio deve stringersi intorno a donne e uomini che con coraggio, e mettendo a rischio la propria vita, si sacrificano per il bene comune. Tuturano, Brindisi e l’intero Salento da tempo hanno scelto di ribellarsi alla Sacra Corona Unita. Ed è dovere di tutti noi – conclude Valentina Palmisano – respingere ogni tentativo di ingerenze delle mafie e contribuire ad affermare sempre con maggiore forza valori come la legalità”.