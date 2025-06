Le parole pronunciate dal consigliere comunale di Brindisi e capogruppo di Forza Italia, Nicola Di Donna, sono di una gravità inaccettabile. Non si può utilizzare il proprio ruolo istituzionale per lanciare attacchi oltraggiosi contro il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile.

Toni ricattatori rivolti a due rappresentanti istituzionali non sono tollerabili. E ancor meno lo è l’uso di boutade mediatiche che servono solo ad alimentare dibattiti surreali tra i soliti leoni da tastiera, pronti a sfogare le proprie frustrazioni sui social. Non è questo il livello che ci si aspetta da un esponente della maggioranza di un Comune che è anche socio della società Aeroporti di Puglia.

Il tutto sfiorerebbe il grottesco, se non fosse che proprio il Comune di Brindisi ha tutto l’interesse affinché AdP porti a compimento i progetti e gli interventi già presentati alla presenza del sindaco Marchionna.

Forse, prima di puntare il dito contro altri, Di Donna e la maggioranza di centrodestra dovrebbero chiarire al proprio interno strategie, iniziative e proposte concrete per il turismo quello autentico, non quello d’accatto. L’impressione, al momento, è quella di un’amministrazione comunale senza direzione, con una mano che non sa cosa faccia l’altra.

Se davvero si ritiene, a torto o a ragione, che Aeroporti di Puglia debba fare di più per lo scalo brindisino sarebbe ben più utile attivare i canali societari e istituzionali preposti, capaci di produrre risultati concreti, anziché affidarsi a toni inappropriati e dichiarazioni scomposte.

Alla luce delle dichiarazioni farneticanti del consigliere Di Donna, lo invitiamo a portare in consiglio comunale una mozione che proponga l’uscita del Comune di Brindisi da AdP e la creazione di una nuova società, insieme al Comune di Lecce, per la gestione dell’aeroporto. Se non avrà il coraggio di farlo, l’ennesima uscita solitaria di un consigliere di maggioranza resterà ciò che già appare, ovvero una sciocchezza da bar dello sport.

Francesco Cannalire, consigliere comunale PD Brindisi