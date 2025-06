Risultati di rilievo sono stati ottenuti dagli atleti della Lega Navale Italiana di Brindisi in occasione dei campionati italiani Master 2025 di canottaggio, svolti a Genova il 28 e 29 giugno con la partecipazione di 900 atleti: due primi posti e quindi il titolo di campionesse italiane per Federica Romanelli e Marta Ardissone che nell’otto, la regina delle barche, hanno superato le avversarie con un grosso margine di vantaggio. Nel quattro di coppia, la stessa Ardissone ha messo avanti la sua prua conquistando il suo secondo titolo italiano. Cimentandosi nel singolo, Federica Romanelli ha conquistato un bel secondo posto. Pasquale Libetta, Antonio Ciscutti, Daniele Lecce, Maurizio Montanaro e Diego Ricci, in otto maschile, hanno conquistato la medaglia d'argento. E ancora, Daniele Lecce Daniele e Antonio Ciscutti si sono piazzati al terzo posto nel due senza conquistando la medaglia di bronzo, stesso risultato ottenuto da Vincenzo Romanelli che nel quattro di coppia maschile ha strappato una medaglia di bronzo negli ultimi colpi di gara. Concludono questi buoni risultati il quarto posto di Gianfranco Angelini, Diego Ricci, Maurizio Montanaro e Pasquale Libetta Maurizio nel quattro senza e il buon quinto posto di Angela Carluccio Angela e Gilda Gigante, alla loro prima esperienza remiera.

Comunicato stampa Lega Navale Italiana di Brindisi