«La cultura non è un lusso per pochi, ma un diritto di cittadinanza e una leva strategica per la crescita sociale ed economica della Puglia». Lo afferma Carmelo Grassi, candidato alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre con la lista “Decaro Presidente”, che individua nella cultura, nello spettacolo e nel cinema uno dei pilastri del suo programma per la provincia di Brindisi e per l’intera regione.

«In questi anni – spiega Carmelo Grassi – la Puglia ha compiuto passi importanti con strumenti come Puglia Culture, l’ex Teatro Pubblico Pugliese, l’Apulia Film Commission e una rete di festival e operatori che hanno dato risultati straordinari. Ma oggi serve una nuova stagione. Il sistema ha bisogno di stabilità, di visione, di un sostegno concreto a chi ogni giorno costruisce cultura sul territorio. Troppi lavoratori vivono nella precarietà, troppe esperienze di valore restano isolate e frammentate».

Per Grassi, la sfida è ridare forza e continuità al settore trasformando la cultura in una vera politica pubblica capace di generare lavoro e identità. «Il territorio di Brindisi – prosegue – deve tornare a essere un luogo centrale nel panorama culturale pugliese valorizzando le sue location uniche, la rete dei teatri, il patrimonio architettonico e naturale, la creatività dei suoi operatori. Occorre investire in infrastrutture e formazione: spazi attrezzati per produzioni audiovisive, sale di prova, laboratori, coworking creativi dove giovani artisti e tecnici possano crescere e lavorare».

Il candidato propone un sistema di bandi triennali e finanziamenti stabili per garantire continuità ai progetti di qualità, oltre a criteri trasparenti che premino l’impatto sociale e la capacità di innovare. «Bisogna tornare a parlare di cultura come servizio pubblico – aggiunge – sostenendo scuole e università nel costruire percorsi di educazione artistica e nel riavvicinare i giovani ai teatri, alle sale cinematografiche e alle biblioteche. La cultura non è soltanto spettacolo: è formazione, lavoro, cittadinanza attiva».

Carmelo Grassi sottolinea inoltre la necessità di un piano regionale di “export culturale” per sostenere compagnie, autori e artisti pugliesi nelle reti nazionali e internazionali. «Investire in cultura significa investire nella reputazione e nella capacità attrattiva del nostro territorio. Brindisi può diventare un laboratorio di buone pratiche, un modello in cui la cultura non sia un settore marginale ma una chiave per costruire futuro».

Carmelo Grassi

Candidato al Consiglio Regionale della Puglia

Elezioni 23 e 24 novembre 2025

Lista “Decaro Presidente”