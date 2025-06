Si alza il sipario sulla nuova edizione del Ceglie Summer Festival, la kermesse musicale che ogni estate accende il cuore della Valle d’Itria. L’anteprima dell’edizione 2025 è fissata per martedì 8 luglio alle ore 21.00 in Piazza Plebiscito, e vedrà salire sul palco un ospite d’eccezione: Raf, uno dei cantautori italiani più amati di sempre. L’ingresso è gratuito.

L’evento è organizzato dalla New Music Promotion con il patrocinio e il sostegno del Comune di Ceglie Messapica, e si preannuncia come una delle serate più attese dell’estate pugliese.

Raf arriva a Ceglie con il suo nuovo tour estivo “SELF CONTROL 40th ANNIVERSARY SUMMER TOUR”, un omaggio ai 40 anni non solo di una delle canzoni più iconiche della musica italiana, ma anche di una carriera straordinaria. Un live che si annuncia come un vero e proprio viaggio musicale tra le emozioni di quattro decenni, celebrando l’artista che ha venduto oltre 20 milioni di dischi nel mondo e pubblicato 14 album in studio.

«Questo tour sarà un viaggio tra emozioni e musica, un antidoto alla pesantezza di questi tempi – afferma Raf –. Un’occasione per ritrovarci, cantare e lasciarci trasportare dall’energia di un’estate che sa di libertà. Perché, mai come ora, abbiamo bisogno di momenti che ci facciano sognare e dimenticare, anche solo per una notte, le inquietudini del mondo».

Durante il concerto, Raf proporrà i suoi brani più amati: da “Sei la più bella del mondo” a “Il battito animale”, passando per “Cosa resterà degli anni ’80”, “Ti pretendo”, “Infinito”, “Stai con me” e “Non è mai un errore”.

Ma il cuore pulsante dello spettacolo sarà ovviamente “Self Control”, il singolo che nel 1984 lo consacrò al grande pubblico italiano e internazionale. Un brano storico, prodotto insieme a Giancarlo Bigazzi, che ha fatto il giro del mondo diventando un evergreen ancora oggi amatissimo anche dalle nuove generazioni.

«Self Control è nata 40 anni fa da un giro di chitarra tipicamente rock – ricorda Raf –. Il resto della storia l’abbiamo fatto insieme».

Con la sua voce inconfondibile e un repertorio che ha segnato intere generazioni, Raf promette una notte magica a Ceglie Messapica, tra musica, emozioni e ricordi. L’appuntamento è per martedì 8 luglio 2025 alle ore 21.00 in Piazza Plebiscito. Una grande festa di musica a ingresso libero, che segna l’avvio di un’altra estate indimenticabile nella città messapica.