September 25, 2025
Un incontro speciale tra letteratura, gastronomia e tradizione è in programma a Brindisi. Venerdì 26 settembre alle ore 20.00 l’@Ostello della Gioventù ospiterà una serata conviviale con Paola Pomarico, autrice del volume “La ‘Ncartata – Una tavola lunga secoli”.

L’appuntamento sarà l’occasione per scoprire, attraverso le parole dell’autrice, le radici più autentiche della cucina salentina, raccontata come patrimonio culturale che unisce generazioni e comunità. A fare da cornice alla presentazione del libro, una cena tipica pugliese preparata con prodotti locali, che consentirà ai partecipanti di assaporare piatti simbolo del territorio.

La serata intende valorizzare il cibo come linguaggio comune, capace di tramandare storie e identità. Tra un racconto e una portata, gli ospiti saranno guidati in un viaggio sensoriale che lega tradizione, memoria e convivialità.

Venerdì 26 settembre, ore 20.00
Ostello della Gioventù di Brindisi
ℹ️ Info e prenotazioni: 0831.096232
⚠️ Posti limitati – prenotazione obbligatoria

