L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’Accademia degli Erranti, programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere” e Statio Peregrinorum, propone un nuovo appuntamento della rassegna culturale estiva Chiostro D’Estate – Pagine Erranti in collaborazione con “Brindisi città che legge” e Feltrinelli Point Brindisi.

La presentazione del libro DI MADRE IN FIGLIA di CONCITA DE GREGORIO, si terrà sabato 21 giugno, alle ore 20:30, presso il Chiostro dell’Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 33.

Il Libro: Concita De Gregorio intreccia tre generazioni, tre epoche della storia e tre stagioni della vita nelle voci di Marilù, Angela e Adè: subito così vere, così vulnerabili e vive da risuonare immediatamente intime. Un’antica colpa in questa storia senza colpevoli. Sul delicato confine fra amare, proteggere e lasciare andare, fra prendersi cura e avvelenare, le tre, di madre in figlia, provano a capirsi. Ciascuna ha agito con le migliori intenzioni, anche se a volte il rancore, il dolore, l’amore accecano

L’autrice: Concita De Gregorio è nata nel 1963, Pisa. Laureata all’Università di Pisa in Scienze Politiche. Nel 1990 è passata al quotidiano la Repubblica, dove si è occupata di cronaca e di politica interna. Dal 2008 al 2011 è stata direttore de «l’Unità». Tra le sue pubblicazioni si ricordano Mi sa che fuori è primavera (Feltrinelli, 2015); Cosa pensano le ragazze (Einaudi, 2016) e Nella notte (Feltrinelli, 2019).

A dialogare con l’autrice: Fabio Mollica, Giornalista

Brindisi e le Antiche Strade