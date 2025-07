Cresce l’attesa a Cisternino per la 27ª edizione del Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria” in programma da questo giovedì a domenica 27 luglio.

Quattro giorni che porteranno in un ambiente tutto pugliese e suggestivo come solo il centro storico di Cisternino riesce ad essere, bande e majorettes da Repubblica Ceca, Olanda, Spagna e Italia per un grande festival internazionale diretto dal M° Donato Semeraro.

Prima serata della kermesse sarà questo giovedì 24 luglio, dalle 21:00 in piazza Garibaldi, con il concerto di Prologue dei padroni di casa Junior Band AMC e Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi” di Cisternino.

Gli ospiti nazionali ed internazionali, invece, sfileranno in via San Quirico per raggiungere piazza Garibaldi accompagnati dalle auto d’epoca del club Vecchie Passioni venerdì 25 luglio dalle 21:00. Insieme all’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi” e la Junior Band AMC al Festival Bandisitico della Valle d’Itria arriveranno anche l’Orchestra di Fiati di Zlin (Repubblica Ceca), il Corpo Bandistico “Il Pentagramma” di Vizzini (CT), la Banda Musicale “Fabrizio Caroso” di Sermoneta (LT), la Banda Municipal di Lleida (Spagna), le Majorettes di Mohelnice (Repubblica Ceca) e la Kleintje Pils (Olanda).

Una composizione variegata che darà il via a qualcosa di molto di più di una semplice parata: un corteo in cui la musica è espressione di culture che si incontrano, si mescolano e raggiungono nuove persone.

Subito dopo si accenderanno i riflettori sul palco di piazza Garibaldi dove, dopo i saluti istituzionali del Sindaco Lorenzo Perrini, salirà il più importante quartetto di ottoni in Italia e tra i più importanti in Europa: il Gomalan Brass Quintet. Un gruppo eclettico di cinque componenti che accompagnerà il pubblico del festival in un viaggio dal rinascimento al melodramma e alla musica contemporanea, senza dimenticare la musica leggera. Uno spettacolo che ha viaggiato in tutto il mondo riscuotendo un successo unico.

Sabato 26 luglio continua la Festa con il grande concerto tutto dedicato agli ospiti internazionali che trasformeranno piazza Garibaldi in una grande piazza Europea a partire dalle ore 21:00.

Ultima serata da non perdere sarà domenica 27 luglio, a partire dalle ore 21:00. Il Festival si allargherà abbracciando l’intero centro storico della Città tra i borghi più belli d’Italia con un concerto diffuso delle bande ospiti in più postazioni. Sul palco di Piazza Garibaldi, invece, la voce unica ed affascinante di Antonella Ruggiero. La storica frontgirl dei Matia Bazar porterà alla kermesse cistranese un repertorio versatile, così come la sua carriera, capace di spaziare dal repertorio sacro alla lirica passando per opere contemporanee e nuove sonorità extraeruopee.

Oltre alla musica, il Festival coinciderà anche quest’anno con la 34ª festa dell’AVIS ed il 17º Memorial “Gino Bernardi”.

Quattro giorni di grande musica che porteranno l’Europa a Cisternino grazie all’impegno dell’Associazione Musicale “Città di Cisternino”, la collaborazione del Comune di Cisternino, il sostegno del main sponsor Intesa Sanpaolo che quest’anno per la prima volta sostiene il festival ed il patrocinio della Regione Puglia.

Appuntamento dal 24 al 27 luglio a Cisternino (BR) per ascoltare nuova musica, riscoprire melodie e vivere una Valle d’Itria che si fa capitale della musica europea.

PRESENTAZIONE DEGLI OSPITI

Antonella Ruggiero

Antonella Ruggiero è una delle voci più affascinanti e versatili del panorama musicale italiano. Dopo quattordici anni con i Matia Bazar e una pausa di sette anni, ha intrapreso dal 1996 una carriera solista ricca di sperimentazioni, spaziando dalla musica sacra al jazz, dalla tradizione popolare a influenze ebraiche, portoghesi e orientali. Il suo primo album solista, Libera, è seguito da Registrazioni moderne (1997), in cui rilegge brani del passato con artisti come Bluvertigo e Subsonica. Nel 1999 pubblica Sospesa, contenente una composizione di Ennio Morricone.

Dal 2000 approfondisce il repertorio sacro con il quartetto d’archi Arkè, documentato in Luna crescente (2001) e nel cd/dvd Sacrarmonia (2004). La sua curiosità la porta anche nel mondo del musical, dell’opera contemporanea (con Adriano Guarnieri alla Biennale di Venezia nel 2002 e al Teatro dell’Opera di Roma nel 2007), e nella canzone d’autore. Tra le sue produzioni si distinguono Big Band! (2005), con brani anni ‘60 e sonorità latinoamericane, e Souvenir d’Italia, un viaggio nella canzone tra le due guerre.

Nel 2008 esce Pomodoro genetico, in collaborazione con Roberto Colombo, che fonde elettronica e archi, mentre nel 2010 pubblica I regali di Natale, raccolta di brani sacri tradizionali. L’album L’impossibile è certo (2014) include testi di Erri De Luca e Michela Murgia. Nel 2015 realizza Requiem elettronico, sul tema della morte, e Cattedrali, repertorio sacro registrato nella Cattedrale di Cremona. Nello stesso anno inizia la collaborazione con il pianista Andrea Bacchetti, con cui pubblica La vita imprevedibile delle canzoni (2016), trasposizione pianistica del suo repertorio.

Nel 2018 pubblica il cofanetto Quando facevo la cantante, contenente oltre 100 brani registrati tra il 1996 e il 2018, molti dei quali inediti. Seguono l’inedito digitale Senza (2018), Empatia (2020) con il Sabir 5et, e Come l’aria che si rinnova (2022), raccolta di brani riarrangiati per archi. Nel 2022 esce anche il doppio vinile di Registrazioni moderne. Altrevie (2024) sperimenta su registrazioni vocali del 1996, mentre Puccini? (novembre 2024) reinterpreta arie del celebre compositore in chiave elettronica. La sua carriera continua a essere un esempio di esplorazione artistica e raffinatezza musicale.

Gomalan Brass Quintet

Il Gomalan Brass Quintet è un gruppo d’ottoni eclettico ed estremamente dinamico, nato nel 1999 e costituito da cinque raffinati musicisti: Marco Pierobon (tromba), Francesco Gibellini (tromba),

Nilo Caracristi (corno), Gianluca Scipioni (trombone), Stefano Ammannati (tuba). Grazie all’avvincente sinergia tra abilità esecutiva e coinvolgimento teatrale, cifra distintiva del quintetto, il Gomalan Brass si destreggia con disinvoltura all’interno di un repertorio vastissimo, che spazia dal rinascimento al melodramma e alla musica contemporanea, senza disdegnare incursioni nel repertorio della musica leggera. Lo spettacolo proposto e continuamente rinnovato, la riconosciuta qualità musicale e la particolare verve istrionica dei componenti del quintetto, da più di vent’anni conquistano pubblico e critica di tutto il mondo. Ad appena due anni dalla fondazione, nel novembre 2001, il gruppo si aggiudica il primo premio al Concorso Internazionale “Città di Passau” (Germania), uno dei più prestigiosi riconoscimenti a livello mondiale nel campo della musica per ottoni, guadagnandosi la stima del panorama musicale internazionale. Regolarmente presente nelle più importanti sale da concerto e festival italiani, il Gomalan Brass si è esibito anche in Nord e Sud America, Europa e Asia.

Il quintetto ha all’attivo cinque lavori discografici e due DvD, pubblicati da Summit Records e Naxos. “Moviebrass”, terzo progetto discografico, è stato fra i più scaricati dal sito classicsonline.com. “E’ un grande gruppo: virtuosismo e musicalità fuori dal comune” (Zubin Metha)

Grande orchestra di Fiati di Zlín (Repubblica Ceca)

La Grande Orchestra di Fiati di Zlín fu fondata nel 1921 presso l’azienda Bata dell’epoca come orchestra di fabbrica. Il suo primo direttore fu l’autista personale di Bata, Josef Hlaďáček. L´orchestra al giorno di oggi conta circa 60 membri e opera sotto all’Associazione musicale di Zlín. Nel corso della sua esistenza, l’orchestra ha collezionato molti successi, tra i premi piú importanti ottenuti figurano la Lira d’oro di Vichy, in Francia, e le medaglie d’oro del concorso mondiale di Kerkrade, nei Paesi Bassi, nel 1985. Inoltre, l’orchestra ha vinto 11 medaglie d’oro al concorso internazionale di Ostrava. Oltre alle esibizioni in Repubblica Ceca, l’orchestra ha partecipato a 107 tournée all’estero, in quasi tutti i Paesi europei, il repertorio dell’orchestra spazia da brani popolari ad impegnative composizioni da concerto di autori contemporanei. L´orchestra ha avuto molti direttori nel corso del tempo, tra i più longevi ci sono František Hala (1946-1972) e Jaroslav Bílý (1977-2008), che hanno contribuito significativamente all´ascesa artistica dell’orchestra. Quest’ultimo è stato anche il fondatore del festival FEDO, i direttori attuali sono Svetoslav Točev e Vít Otáhal. L’orchestra collabora inoltre da tempo con compagnie di majorettes e con la Scuola di Danza di Aleš e Dana Mědílek.

Corpo Bandiscito “Il Pentagramma” – Vizzini

L’Associazione Musicale “Il Pentagramma” nasce l’11 aprile 1989 con l’obiettivo di costituire un corpo bandistico capace di promuovere eventi e manifestazioni musicali e artistiche sul territorio locale e in quello limitrofo. Inizialmente, il gruppo si dedicava quasi esclusivamente all’accompagnamento musicale durante processioni civili e religiose. Con il tempo, il corpo bandistico ha ampliato le proprie attività, inserendo concerti da palco e spettacoli di vario genere, elevando progressivamente la preparazione artistica e strumentale dei musicisti.

Negli anni, l’Associazione ha arricchito la propria offerta formativa, attivando corsi di Violino, Pianoforte (classico, jazz, pop e rock), Strumenti a Percussione, Strumenti a Fiato, Canto, Chitarra (classica, acustica ed elettrica) e Basso Elettrico. Oltre al corpo bandistico principale, sono nate nuove formazioni musicali interne: la Banda Giovanile, la Brass Band, la Big Band e un Quintetto di Ottoni.

L’attività concertistica ha portato il gruppo a ottenere importanti riconoscimenti a livello nazionale. Nel 1997, il Corpo Bandistico si è classificato al secondo posto al Concorso Nazionale “Città di Cascina” (Pisa). Ha poi partecipato nel 1999 al concorso “La Bacchetta d’Oro” (Frosinone) e nel 2000 ha conquistato il primo posto nella seconda categoria al concorso “Riccardo Casalaina” di Castroreale (ME). Nel 2005 ha ottenuto il “Premio speciale della giuria popolare” al concorso “Suoni d’Aspromonte” di Cittanova (RC). Nel 2009 ha preso parte alla rassegna scolastica Salvuccio Percacciolo di Capo D’Orlando (ME) e, nello stesso anno, ha partecipato alla Giornata Europea della Musica a Messina, promossa da ANBIMA Sicilia con il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali.

Dalla sua fondazione, l’Associazione ha realizzato con costanza 34 concerti di Capodanno e altrettanti concerti estivi, sempre accolti con entusiasmo da pubblico e critica. Nel 2010, con apposita delibera, il Comune ha riconosciuto ufficialmente l’Associazione Musicale come “Associazione Comunale”, confermandone il valore artistico e sociale all’interno della comunità.

Banda Municipale di Lleida (Spagna)

Fin dalla sua nascita, l’obiettivo fondamentale della Banda Municipale di Lleida (BML) è stato la formazione dei suoi membri e la diffusione della musica, recuperando il lavoro bandistico dei nostri antenati.

Con il fermo desiderio di diventare una formazione stabile e di qualità, la BML ha partecipato al Forum delle Culture di Barcellona, ​​al Concorso Internazionale di Bande di Valencia e ai festival musicali internazionali di Schladming (Austria), Vents d’Oc (Francia), Joves Músics (Portogallo) ed il nostro.

Consapevole dell’importanza delle relazioni umane, la Banda Musicale Municipale di Lleida ha promosso scambi socio-culturali con l’Orchestre d’Harmonie de Foix, la Banda Municipale di Monzón, la Banda d’Almoradí d’Alacant, la Banda Municipale di Fraga, la Banda Primitiva de Xativa, la Sociedade Musical Obidense e la nostra Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi”.

Il consolidamento della BML è avvenuto con la diversificazione delle proposte dei suoi programmi concertistici, le audizioni per gli studenti ed il sostegno a progetti solidali come quelli con la Croce Rossa, Manos Unides, Associació Contra el Càncer, Down Lleida, Solidarium e Aremi.

Le ricercate coproduzioni con registi, cantanti, solisti, compagnie di danza, teatro e altre discipline artistiche hanno riscosso successo presso il pubblico per la contaminazione tra le varie arti.

La BML, membro della World Association Symphonic Bands, ha partecipato ai concorsi internazionali per bande sinfoniche di Kerkrade (Olanda) e Interlaken (Svizzera), dove ha ricevuto il terzo premio. Questa proiezione internazionale ha fatto sì che negli ultimi anni la formazione sia stata invitata ai festival musicali di Salonicco (Grecia), Firenze, Aberdeen (Scozia), Genova, Praga (Repubblica Ceca), Provenza (Francia), Obidos (Portogallo), Canicattini Bagni e Szeged (Ungheria).

Nell’estate del 2019, la Banda Municipale di Lleida ha partecipato al 23° Festival Internazionale “Valle d’Itria” e, memori della gratificante esperienza, ci onora ancora della sua presenza.

Ass. Banda musicale M. Fabrizio Caroso di Sermoneta

La Banda di Sermoneta nasce nel 1879 divenendo subito motivo di orgoglio per il nostro paese.

Nel 1971 grazie alla volontà di alcuni appassionati di musica bandistica, alla banda verrà dato il nome del famoso coreografo e ballerino Fabrizio Caroso. Nello stesso anno la direzione musicale della Associazione viene affidata al maestro Giuseppe Cerilli. La banda partecipa nei 40 anni di direzione del Maestro A tutte le manifestazioni religiose, musicali, artistiche e celebrative del comune di Sermoneta non mancando ad importanti manifestazioni regionali e nazionali. Dal 2012 la direzione della banda è affidata al maestro Michele Secci che dal 2010 è anche l’esperto musicale che cura i corsi di propedeutica musicale finanziati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Sermoneta e che si svolgono presso le classi dell’Istituto Comprensivo donna Lelia Caetani. Dallo stesso 2010 la banda ha istituito Sermonota, la scuola di musica dell’Associazione.

KLETJE PISL (Olanda)

Kleintje Pils è una street band olandese di 15 membri, fondata nel 1975, nota per le sue esibizioni di alta qualità e per l’entusiasmo contagioso. Composta da musicisti amatoriali, ha conquistato una reputazione internazionale grazie a performance musicali coinvolgenti durante eventi sportivi, culturali e festival. Con una forte dedizione agli ideali dello sport e della musica, Kleintje Pils è diventata sinonimo di orgoglio nazionale olandese e spirito di festa.Riconosciuta come la banda sportiva nazionale dei Paesi Bassi, Kleintje Pils ha suonato in occasione di importanti eventi sportivi, tra cui i campionati mondiali ed europei di calcio FIFA e UEFA e il Tour de France. La banda ha accompagnato i tifosi olandesi a numerosi campionati e ha celebrato gli atleti nazionali durante le Olimpiadi estive e invernali a Calgary, Nagano, Sydney, Sochi, Pyeongchang e molte altre città. La loro presenza a eventi iconici come l’Elfstedentocht, la leggendaria gara di pattinaggio su ghiaccio nei Paesi Bassi, li ha resi celebri a livello nazionale.

Il gruppo ha portato la propria musica in oltre 40 paesi, affascinando il pubblico in Europa, Nord America, Asia, Australia e Medio Oriente. Tra i momenti più memorabili vi sono le esibizioni durante i Mondiali di calcio del 1994 negli Stati Uniti, numerosi tour in Giappone, e la partecipazione ai campionati mondiali di pattinaggio in tutto il mondo. Hanno anche suonato alle Olimpiadi di Sydney nel 2000, durante l’Anno Santo a Roma davanti a Papa Giovanni Paolo II e Papa Francesco, e in occasione della Festa Nazionale olandese a Dubai e Abu Dhabi. Altri concerti si sono svolti in Uganda, Lettonia, Turchia, Indonesia, India e recentemente in Cina e in Italia.

Per la valenza artistica, Kleintje Pils ha ricevuto onorificenze dai reali olandes. Con i costumi tradizionali olandesi e gli iconici zoccoli di legno, la banda unisce fascino culturale ed eccellenza musicale. Quella che era iniziata come una passione è diventata un fenomeno di fama mondiale che continua ad entusiasmare il pubblico ovunque si esibisca.

Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi” – Cisternino

L’Orchestra di Fiati di Cisternino, intitolata alla memoria dello storico presidente Vitino Zizzi, è nata nel 1994 con l’obiettivo primario di divulgare tra i giovani la passione per la musica e, nel contempo, offrire momenti di aggregazione e scambi culturali.

A guidarli dalla sua fondazione è il M° Donato Semeraro, direttore, compositore e arrangiatore che figura tra gli autori di spicco della casa editrice Scomegna di Torino e di altre edizioni musicali.

Attualmente è titolare della cattedra di corno presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari.

In questi anni di attività, l’Orchestra ha tenuto concerti e partecipazioni a festival di livello nazionale ed internazionale, ottenendo importanti riconoscimenti.

Oltre alle svariate tournèe in Svizzera, Ungheria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Francia, Grecia, Lituania, Bulgaria, Spagna e Tunisia, tra le esibizioni più significative spiccano quelle a Castel Gandolfo per il Papa Giovanni Paolo II, al Concorso per Bande a Venturina (LI) classificandosi al 2° posto, in Polonia al XIV Concorso Internazionale “Zlota Lira” di Rybnik ottenendo il Premio della Critica per la migliore esecuzione del brano d’obbligo, a Lourdes e in Terra Santa, a Sotto il Monte (BG) per il concerto ufficiale dei festeggiamenti per i 50 anni dall’elezione a Papa di Giovanni XXIII e nuovamente al XVI Concorso Internazionale “Zlota Lira” di Rybnik (Polonia), dove, in competizione con 10 bande finaliste provenienti da ogni parte d’Europa, l’Orchestra di Cisternino è risultata terza classificata e il M° Semeraro miglior direttore della kermesse.

Nel 2014 ha vinto il 1° premio al Concorso “Bande Sonore” di Montemesola (TA), primo ed unico contest musicale finalizzato a riconoscere la banda più innovativa di Puglia.

Nell’estate 2024 è stata selezionata come banda pugliese per accompagnare Max Pezzali nella tappa barese della sua tournée “Max Forever”.

Junior Band AMC

La Junior Band dell’Associazione Musicale “Città di Cisternino” APS ha mosso i suoi primi passi ad aprile 2024 e vede protagonisti oltre 50 ragazzi del territorio, coinvolti in un nuovo percorso associativo reso possibile grazie al progetto “Giochiamo si… ma con la musica”, finanziato dalla Regione Puglia con l’Avviso Puglia Capitale Sociale 3.0 e patrocinato dal Comune di Cisternino, che mira a ridurre le dipendenze da dispositivi elettronici come smartphone e pc, offrendo ai ragazzi la possibilità di svolgere un’attività sana e ricreativa come la musica d’insieme.

Con una certa emozione e con l’orgoglio di vederli così numerosi e partecipi, saranno loro ad aprire questa edizione del Festival.

Mohelnické Mažoretky (Repubblica Ceca)

Il gruppo delle majorettes di Mohelnice, sezione danza di ZUŠ Mohelnice, sotto la direzione di Hana Peškarová è attivo ininterrottamente dal 1992. Per oltre tre decenni della sua esistenza, è diventato parte integrante e inseparabile degli eventi culturali della città di Mohelnice e dei suoi dintorni, ed è arrivato ad avere un livello eccezionale non solo sulla scena nazionale, ma anche su quella internazionale.

Nel corso della sua esistenza, le majorette di Mohelnice hanno vinto molti premi prestigiosi in competizioni nazionali e internazionali. Hanno collaborato con le più importanti orchestre di fiati, si sono esibite in festival musicali europei, sono apparse anche in programmi televisivi e hanno vinto il prestigioso concorso Dance Group of the Year. Il culmine dei loro successi è stato il premio per la migliore coreografia nel medesimo concorso nel 2014. Per il loro contributo alla cultura, sono state premiate più volte con il Mohelnice Town Award – Mohelnice Talent in Culture.

La compagnia unisce grazia, energia e tecnica precisa. Le loro coreografie sono una combinazione di stili tradizionali, danza moderna, lavorando con strumenti come il bastone, le frange includendo spesso elementi acrobatici.

Ogni esibizione è curata nei minimi dettagli, enfatizzando l’espressione, la dinamica e la sincronizzazione.

Le majorette di Mohelnice non si limitano alle competizioni. Sono uno simbolo di spirito di squadra, disciplina e passione per la danza. Le loro esibizioni portano gioia e ispirazione al pubblico di tutte le generazioni ed arricchiscono la vita culturale non solo della regione, ma anche oltre i suoi confini.