Si concluderà martedì il ciclo di incontri pubblici dedicato alla promozione e alla costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nella provincia di Brindisi.
L’ultimo appuntamento si terrà martedì 21 ottobre 2025 a Brindisi, nel salone di rappresentanza della Provincia, dalle ore 10.30 alle ore 12.30.
L’iniziativa ha rappresentato un passo fondamentale per la diffusione della cultura della sostenibilità ambientale, la promozione delle energie rinnovabili e il coinvolgimento diretto della cittadinanza e degli enti locali in un progetto concreto di transizione energetica.
Le Comunità Energetiche Rinnovabili consentono di produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili in modo collettivo, con ricadute positive su ambiente, economia e coesione sociale.

