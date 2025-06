Prosegue la collaborazione tra l’ASL Brindisi e la sottosezione brindisina dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), avviata nel marzo 2022 e contraddistinta da una straordinaria sensibilità verso i pazienti che necessitano di emotrasfusioni, in particolare bambini affetti da microcitemia.

Sono previste quattro raccolte di sangue all’anno, ciascuna delle quali coinvolge nuovi donatori, in un percorso che unisce impegno civile e attenzione concreta ai bisogni del territorio. Un’iniziativa che, oltre al valore sanitario, assume anche un forte significato simbolico: durante il periodo natalizio, infatti, i magistrati si sono recati personalmente presso il Centro Trasfusionale per porgere gli auguri ai piccoli pazienti ematologici.

L’avvio della collaborazione è stato sostenuto inizialmente dalla dott.ssa Barbara Nestore e poi dal dott. Giuseppe De Nozza. Oggi, con lo stesso spirito di umanità e servizio, la staffetta prosegue con il dott. Pierpaolo Montinaro, recentemente eletto Presidente della sottosezione ANM di Brindisi. Sostituto Procuratore e coordinatore del gruppo specializzato in violenze di genere presso la Procura della Repubblica di Brindisi, il dott. Montinaro ha assicurato continuità all’iniziativa, confermandone il valore etico e sociale.

La prossima giornata di raccolta è in programma martedì 2 luglio, dalle 8.30 alle 12.00, nel Tribunale di Brindisi, grazie alla presenza dell’Autoemoteca dell’ASL Brindisi. L’ultimo emocromo sarà effettuato alle ore 12.00. A rendere ancora più calorosa l’accoglienza dei donatori, sarà la consueta colazione offerta dagli stessi magistrati.

Un gesto semplice ma essenziale, che testimonia come giustizia e sanità possano camminare insieme nel segno della solidarietà e dell’attenzione alle fragilità

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI