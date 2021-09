Dall’1 al 3 ottobre Brindisi ospiterà tre importanti concerti: si esibiranno Daniele Silvestri l’1 ottobre, Max Gazzè il 2 e Carmen Consoli il 3.

Brindisi entra, dunque, nel circuito dei concerti grazie alla collaborazione con il Teatro pubblico pugliese e ARET PugliaPromozione della Regione Puglia.

Il programma del Comune di Brindisi è inserito nell’ambito dell’intervento “PALINSESTO PP-TPP UNA STORIA D’AMORE” e la finalità è la valorizzazione delle bellezze del territorio attraverso la cultura.

Per questa importante occasione di visibilità e promozione della città l’amministrazione comunale ha richiesto all’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale la possibilità di svolgere i tre concerti presso l’ex Capannone Montecatini e grazie alla collaborazione avviata sono in corso le verifiche per l’utilizzo dello spazio.

Ulteriori dettagli sull’evento, sul costo dei biglietti e sulle modalità per acquistarli saranno diffusi nei prossimi giorni nel corso di una conferenza stampa.