La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare la nomina di Danilo Liuti nel ruolo di Addetto agli arbitri per la stagione sportiva 2025/2026.

Si tratta di un ritorno significativo per una figura che ha già fatto parte della famiglia Dinamo, ricoprendo dal 2017 al 2020 il ruolo di assistente allenatore, prima al fianco di coach Gigi Santini, poi con Antonio Cristofaro. Prima di approdare alla Dinamo, ha maturato esperienze da assistente sulle panchine della Futura e dell’Intrepida Brindisi (entrambe in A2), oltre a una carriera da giocatore fino alla Serie C.

Uomo di grande equilibrio e carisma, Danilo ha sempre rappresentato un punto di riferimento, dentro e fuori dal campo, contribuendo in modo determinante alla crescita tecnica e umana del gruppo. La sua profonda passione per il gioco, unita alla capacità di mediazione e al rispetto guadagnato negli anni, lo rendono la persona ideale per un incarico tanto delicato quanto strategico. Nel nuovo ruolo, si occuperà della gestione dei rapporti con la terna arbitrale, della supervisione tecnica e regolamentare delle gare, fungendo da collegamento tra squadra, staff e direzione di gara.

La società accoglie con entusiasmo questo nuovo capitolo del percorso di Danilo in biancoblu, certa che la sua esperienza e professionalità continueranno a essere un valore aggiunto per tutto l’ambiente Dinamo.

Le parole di Danilo Liuti:“Ho risposto subito con entusiasmo alla chiamata della società e ringrazio sinceramente il club per la fiducia. Anche se è un incarico che ricopro per la prima volta, sono pronto a mettermi in gioco e felice di tornare a far parte di quella che, per me, è sempre stata una grande famiglia.”

Bentornato Danilo!

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi