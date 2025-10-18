La Spedimex Brindisi si prepara per un banco di prova di altissimo livello. Domenica 19 ottobre, alle ore 18:00, i ragazzi dell’Invicta scenderanno in campo al Pala Fernando Prima di Carovigno per affrontare quella che è considerata una vera e propria big del girone: una squadra reduce da ben due promozioni consecutive e allestita con l’obiettivo dichiarato di vincere anche questo campionato di Divisione Regionale 1.

L’inizio di stagione dei prossimi avversari guidati da coach Lococciolo è stato a dir poco travolgente, come dimostra la netta vittoria ottenuta alla prima giornata in trasferta sull’ostico parquet di Putignano, chiusa sul 61-105.

Il Carovigno si presenta con un roster di assoluto spessore. Ai confermatissimi pilastri Iaia, Proto e Zito, sono stati aggiunti innesti di alta qualità, tra cui spiccano i due forti stranieri: il play Villalon e il centro Bojang. A completare la squadra ci sono l’esperta e talentuosa ala Martino e il giovane esterno Vitucci (classe 2004, già vincitore del campionato 2024-2025 con la maglia del Ceglie).

Il colpo di mercato più significativo è però l’ingaggio di Federico Angelini (classe 1996), play-guardia di notevole intelligenza cestistica, un atleta abituato a dominare in categorie superiori e chiamato a Carovigno proprio con il chiaro intento di riportare la società in Serie C.

Nonostante la consapevolezza di affrontare una formazione fortissima e per di più su un campo tradizionalmente “caldo” e ostile, in casa Invicta l’atteggiamento è di grande determinazione. La squadra di coach Lozito è pronta a giocare “a testa alta senza alcun timore reverenziale.

L’obiettivo è dimostrare di poter competere contro ogni avversario e, soprattutto, di esprimere un gioco migliore e più convincente rispetto alla gara d’esordio.

La direzione della gara è affidata ai Sigg.ri Innocente Depositati di Bari e Domenico Celone di Monopoli.