La Fondazione Filarmonica – Istituto Concertistico Scuola di Musica “De Armonica”, organizza la XXVIII edizione della Rassegna “Carbina Musica – lezioni concerto”, realizzata con il sostegno del Consiglio regionale della Puglia e il patrocinio del Comune di Carovigno. Il festival è dedicato alle bande e alle filarmoniche di Puglia, con particolare attenzione al patrimonio lirico riconosciuto dall’UNESCO come bene immateriale dell’umanità.

Domenica 31 agosto alle ore 21.00, presso il Castello di Carovigno, è in programma il recital lirico “E lucevan le stelle”. La serata prevede esecuzioni di celebri arie e duetti del repertorio operistico, oltre a brani della tradizione musicale napoletana e composizioni pianistiche di Debussy, Ravel e Van Westerhout.

La serata si completa con l’esibizione dell’Ensemble di fiati della Filarmonica, in formazione orchestrale, con un repertorio che include una rivisitazione della Carmen in occasione dei 150 anni dalla morte di Georges Bizet e la Sinfonia del Barbiere di Siviglia.

Il concerto, parte del progetto regionale “Banda I love you” dedicato alla valorizzazione della tradizione bandistica pugliese, apre le porte al pubblico dalle ore 20.30. L’ingresso è libero.