Proseguono le raccolte di sangue nelle strutture aziendali della Asl Brindisi e quelle a cura delle associazioni di volontariato. Nell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana si può donare ogni giovedì dalle 8.30 alle 10.30; all’ospedale Papa Francesco di Ostuni, invece, tutti i venerdì dalle 8.30 alle 12. Al Centro trasfusionale dell’ospedale Perrino, invece, è possibile donare ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 19. Le associazioni hanno organizzato per il mese di agosto diverse raccolte nei comuni della provincia di Brindisi: l’Avis sarà presente venerdì 1 a Mesagne con l’unità di raccolta mobile della Asl, sabato 2 a Oria, domenica 3 a San Pancrazio Salentino e a Torre Santa Susanna, martedì 5 a Latiano e a San Donaci, giovedì 7 a Ostuni. Sempre il 7, la Fidas sarà a Mesagne per una raccolta serale.

“Sabato – ha dichiarato Antonella Miccoli, direttore del Simt – abbiamo raccolto 27 sacche nel Centro trasfusionale ed effettuato un’aferesi per la donazione delle piastrine mentre a Montalbano volontari dell’Avis, supportati da un’équipe del Trasfusionale, hanno raccolto 21 sacche. Alle associazioni, Avis, Fidas, Fratres e Croce rossa, va il mio ringraziamento per il loro apporto alla causa”. Domani mattina, gli operatori del centro accoglieranno 25 militari della Brigata marina San Marco che, come ogni mercoledì, accorrono a mitigare l’emergenza che, soprattutto d’estate, colpisce le scorte ematiche da mettere a disposizione dei malati.

“Donare il sangue – ha dichiarato il direttore generale della Asl Brindisi Maurizio De Nuccio – è un gesto di straordinaria importanza e responsabilità civica, un atto concreto di solidarietà che può salvare vite. In estate, più che in ogni altro periodo dell’anno, la disponibilità di sangue diventa ancora più importante a causa del calo fisiologico delle donazioni e dell’aumento delle esigenze ospedaliere. Per questo desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le associazioni di volontariato che, con costanza e passione, promuovono la cultura della donazione sul nostro territorio. Un grazie particolare va agli operatori del Centro trasfusionale della Asl Brindisi per il loro lavoro quotidiano, competente e instancabile, e a tutti i donatori che, con generosità e senso di comunità, scelgono di compiere un gesto semplice ma fondamentale. Donare sangue significa prendersi cura degli altri: un valore che come sistema sanitario dobbiamo sostenere e valorizzare ogni giorno”.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI