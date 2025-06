Nella splendida cornice di Piazza Santa Teresa, trasformata in un campo di basket, si è conclusa l’undicesima edizione del torneo Internazionale “Brindisi Porta del Salento”, Memorial Massimo Dell’Aglio, organizzata dall’ASD Robur Brindisi con il supporto di Ennova Solution, Bis di Lino Giurgola, la Pulita Srl e Brigida Srl. Una festa di sport e amicizia che ha divertito grandi e piccini. Un’edizione che ha sancito il rapporto che si è istaurato con gli “amici” dell’Algeria, per il secondo anno a Brindisi, rimasti entusiastici per l’accoglienza e le bellezze del territorio. La finalissima, un derby salentino, è stata giocata e combattuta tra l’Elite Basket Lecce e la New Basket Brindisi, con i leccesi che hanno prevalso sul punteggio di 64 a 62.

La serata ha regalato una sorpresa alla città: il sindaco Giuseppe Marchionna e il Prefetto di Brindisi Luigi Carnevale, di comune accordo con Gabriele Perrone di Ennova Solution, hanno dichiarato che il parquet di gioco resterà in Piazza Santa Teresa per tutta l’estate (dichiarazioni nel file allegato). Un regalo alla città, ai giovani e meno giovani appassionati della palla a spicchi.

Tutte le altre squadre si sono classificate, a pari merito, al terzo posto, nello spirito dell’iniziativa che privilegia più i rapporti umani, l’amicizia, la lealtà, il rispetto e la considerazione, piuttosto che la parte agonistica. La cerimonia di premiazione, presentata dall’imprenditore della notte Sandro Toffi è stata l’occasione per premiare personalità del mondo dello sport e del sociale che si sono particolarmente distinti negli ultimi anni. Ma anche una delle poche occasioni per Brindisi di ricordare quanti, con impegno e passione, hanno dato tanto allo sport, al basket in particolare, e che oggi non ci sono più. Il premio “Roberto Buscicchio”, storico dirigente sportivo della Libertas Brindisi, è stato consegnato dalla figlia, Cinzia Buscicchio, a S.E. Luigi Carnevale, Prefetto di Brindisi, per il suo costante impegno verso il territorio e per i risultati conseguiti da dirigente della Polizia di Stato, mentre il Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha consegnato la medaglia della Presidenza del Senato della Repubblica che insieme alla Camera dei Deputati ritengono da diversi anni il torneo di rilevanza sportiva e per le finalità legate ai valori della Lealtà, del Rispetto, dell’Amicizia e della Considerazione. Una targa in ricordo di Rodolfo Trabacca, da tutti ricordato come “Foffo”, storico presidente regionale della FIP Puglia, è stata consegnata dal Presidente Regionale della FIP Puglia, Francesco Damiani, all’ex presidente regionale CSI e oggi consigliere nazionale, Ivano Rolli per l’instancabile e lodevole attività dedicata allo sport e alla formazione umana dei giovani. L’On. Mauro D’Attis ha consegnato anche la medaglia della Presidenza della Camera dei Deputati.

La targa in ricordo di Luigi Mellone, per tutti Gigi, storico presidente del Comitato zonale e regionale della FIP, è stata consegnata dalla vedova, sig.ra Rita Perugino, al sindacalista brindisino Roberto Bobo Aprile, per l’impegno sindacale a favore dei lavoratori, delle fasce deboli e per la pace tra i popoli. La targa in ricordo di “Peppino Todisco”, tra i fautori della pallacanestro in provincia di Brindisi, è stata assegnata a coach Angelo Lillino Ciracì per le capacità tecniche nella formazione di giovani cestisti. Il premio “Fabiano Ventruto”, cestita e amico della Robur Brindisi, al quale è dedicato il centro mini-basket, è stato assegnato al miglior giocatore del torneo che una commissione di tecnici ha individuato nell’atleta dell’Elite Basket Lecce Michele Petrelli: a consegnare la targa il fratello di Fabiano, Cristiano Ventruto.

All’allenatore che ha mostrato nell’arco del torneo di aver trasmesso al meglio i principi formativi ed educativi del basket, è stato assegnato il premio Elio Pentassuglia: il decano degli allenatori brindisini, Giovanni Rubino ha consegnato il riconoscimento a Mattia Salerno, coach dei Delfini Basket Monopoli. La targa “fair play” in ricordo di Gigi Maiorano, storico dirigente brindisino, è stata assegnata a coach Gianluca Monopoli, allenatore dell’Asd Basket Fasano per l’impegno profuso per la promozione dei valori etici propri dello sport e della pallacanestro. Miglior realizzatore del torneo è stato Giulio Crescenzo della Virtus Mesagne che ha ricevuto il Premio “Claudio Malagoli” da Vittorio Zizza, presidente delle Ferrovie Appulo–Lucane, mentre il giocatore più tecnico, individuato in Christian Leo, tesserato con la Fortitudo Francavilla Fontana, ha ricevuto il premio “Mino Marchese”, amico della Robur Brindisi scomparso prematuramente.

Anche quest’anno gli organizzatori hanno voluto istituire il premio “Vincenzo Baldassarre”, per tutti Enzo, amministratore pubblico, persona corretta e generosa, nonché tifoso e appassionato di basket. Il premio è stato assegnato all’imprenditore brindisino Gabriele Perrone, Ceo e Co-Founder dell’Ennova Solution, azienda leader nel mercato italiano nell’ambito di pavimentazioni, attrezzature e accessori sportivi: il parquet in gomma regolamentare montato in Piazza Santa Teresa è proprio della società che ha sede a Fidenza. Nell’ambito del progetto “Cresci con lo sport” portato avanti, ogni anno, dall’Asd Robur Brindisi, è stato consegnato un riconoscimento a Carla Ciracì, coach della Bellifika Mesagne campione provinciale per il terzo anno consecutivo del Campionato nazionale CSI.

Un riconoscimento speciale, già per il secondo anno, è stato istituito dalla Robur Brindisi in collaborazione con la Mens Sana Mesagne in ricordo di Angelo Greco, per tutti “Angelone”, un esempio raro di volontario dedito all’associazionismo. Il premio, rivolto a tecnici, dirigenti e operatori del mondo sportivo, valorizza l’impegno di una persona che si è saputa distinguere per costanza e dedizione nel corso della quotidiana attività a favore degli altri e in grado di interpretare, in campo e fuori, il valore sociale dello sport come strumento di inclusione e di integrazione. Per questa edizione il premio, consegnato dalla vedova, Rosanna Calabrese, è stato assegnato a coach Giulio Menicatti del Centro Minibasket Rignano sull’Arno.

Questo 2025, in poco tempo, ha privato il basket e la comunità brindisina di due persone eccezionali che si sono spesi per lo sport: Massimo Dell’Aglio al quale è dedicato questa edizione e Michele Lotito, istruttore e un po’ il padre putativo di tanti ragazzi che hanno frequentato i corsi di minibasket in città. A lui è stato dedicato il premio assegnato al miglior arbitro del torneo, Nicolò Palma.

A margine della manifestazione la formazione algerina della Rouiba Club Basketball ha consegnato una targa ricordo al deputato locale, Mauro D’Attis, al Prefetto, Luigi Carnevale, e al Sindaco, Giuseppe Marchionna, in segno di stima e amicizia.

Poi, la premiazione di tutte le squadre e degli arbitri che hanno diretto le gare del torneo da parte di alcuni amministratori presenti, tra cui, il delegato del Comune di Mesagne, Stefano Mattia, l’assessore allo sport del Comune di brindisi, Teodoro Scarano, il vice presidente regionale della Federazione Italiana Pallacanestro, Pino Olive, Angelo Taurisano, Presidente provinciale Centro Sportivo Italiano.

La seconda classificata, la New Basket Brindisi, è stata premiata dall’Onorevole Mauro D’Attis, mentre la vincitrice della undicesima edizione, Elite Basket Lecce, ha ricevuto la coppa direttamente dalle mani di Nadia Fiore, vedova del compianto Massimo Dell’Aglio, socio fondatore dell’Asd Robur Brindisi e il trofeo “Brindisi Porta del Salento” dal Sindaco, Giuseppe Marchionna.