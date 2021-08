inciaCon Determinazione Dirigenziale n.525 del 12 agosto 2021 e nel rispetto di quanto previsto dal “Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza della Provincia di Brindisi “, al fine di favorire la funzione sociale dello sport, la Provincia di Brindisi ha avviato la presente procedura di evidenza pubblica per consentire l’assegnazione e l’uso degli impianti sportivi scolastici di pertinenza provinciale da parte dei soggetti aventi titolo come:

a) società ed associazioni sportive dilettantistiche, associazioni polisportive, purché affiliate a Federazioni sportive Nazionali del CONI o a Discipline sportive Associate;

b) Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;

c) entità e organismi sportivi riconosciuti dal Comitato Italiano Paraolimpico, nonché lo stesso CONI, il Comitato Paraolimpico, le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, o gli altri organismi di diritto pubblico operanti in ambito sportivo, per la realizzazione di specifici progetti sportivi.

Col medesimo provvedimento, in particolare, sono stati approvati:

1) lo schema di Avviso Pubblico per la concessione in uso e degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza della Provincia di Brindisi

2) domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per l’affidamento in gestione, per fasce orarie, dei Centri Sportivi della Provincia di Brindisi Triennio 2021 – 2024;

3) elenco degli impianti sportivi scolastici disponibili, redatto dall’ufficio Edilizia scolastica dell’Ente;

Di conseguenza, sono state prorogate le concessioni attualmente in essere sino al rilascio delle nuove concessioni e comunque non oltre il 15 ottobre p.v.

Ai fini della partecipazione, i soggetti interessati dovranno inviare l’istanza, redatta e firmata dal Legale Rappresentante, su conforme modello allegato all’avviso pubblico, esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo: provincia@pec.provincia.brindisi.it, entro e non oltre il giorno 15 settembre 2021.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Patrimonio- assistenza amministrativa- con tel. 0831.565.269 oppure consultare il bando sul sito www.provincia.brindisi.it