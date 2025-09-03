Il Comune di Fasano invita la cittadinanza e la stampa a partecipare al convegno “Erosione Costiera: sfide, soluzioni e prospettive future”, che si terrà giovedì 4 settembre, a partire dalle ore 10:00, nella Sala di rappresentanza di Palazzo di Città.

L’evento è un’occasione importante per affrontare una delle problematiche più urgenti che interessano il nostro territorio: l’erosione delle coste. Sarà un’opportunità di dialogo e confronto per comprendere le cause del fenomeno, analizzare le soluzioni già adottate e studiare le future strategie per proteggere il nostro prezioso litorale.

A discutere della tematica quanto mai attuale i seguenti relatori:

Dott. Francesco Zaccaria, Sindaco della Città di Fasano;

Dott.ssa Loredana Legrottaglie, Consigliere comunale con delega allo Sviluppo Sostenibile della Fascia Costiera;

Arch. Maria Cornacchia, Dirigente del Settore Patrimonio e Demanio;

Arch. Michele Lastilla, Direttore del Parco delle Dune Costiere da Torre San Leonardo a Torre Canne;

Dott. Guido Beltrami, Dottore Agronomo, con specializzazione in Maricoltura, esperto in rinaturalizzazione e protezione biodiversità.

La partecipazione è libera. Il Comune di Fasano confida nella sensibilità della comunità e nella partecipazione dei cittadini per costruire insieme un futuro sostenibile per il nostro territorio.

